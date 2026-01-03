Afrique: CAN Maroc 2025 - Entre favori et outsider, Sénégal et Soudan jouent leur avenir à Tanger

Le Sénégal et le Soudan s’affrontent ce samedi 3 janvier 2026 à 16h GMT, au stade Ibn-Battuta de Tanger, en ouverture des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Une rencontre à élimination directe qui déterminera la première équipe qualifiée pour les quarts de finale.

Deux sélections confiantes à la veille du match

À la veille de cette confrontation, les deux équipes affichent sérénité et détermination. La sélection soudanaise s’est entraînée vendredi à Tanger dans une atmosphère jugée positive au sein du groupe. Les Faucons s’apprêtent ainsi à défier une équipe sénégalaise qui assume pleinement son statut de favorite dans cette 35ᵉ édition de la CAN.

Parcours contrastés en phase de groupes

Le Soudan a terminé troisième du groupe E. Battus lors de leurs deux premières rencontres par l’Algérie et le Burkina Faso, les Soudanais ont relancé leurs chances en s’imposant face à la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de groupe.

Vainqueur de la CAN en 1970, le Soudan n’a dépassé la phase de groupes qu’une seule fois depuis, en 2012, atteignant alors les quarts de finale. Il n’a jamais battu le Sénégal en compétition officielle.

De son côté, le Sénégal, champion d’Afrique 2021, a terminé la phase de groupes invaincu. Les Lions ont enregistré deux victoires face au Botswana et au Bénin, avant de concéder un match nul contre la République démocratique du Congo dans le groupe D.

Préparation complète du Sénégal malgré une absence notable

Vendredi, l’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée au complet sur le terrain annexe du stade Ibn-Battuta. Illiman Ndiaye et Lamine Camara, touchés lors du dernier match de poule, ont pris part normalement à la séance collective.

En revanche, les Lions devront composer sans leur capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu après son expulsion lors de la dernière rencontre. Le groupe a néanmoins affiché son soutien au défenseur central et sa détermination à défendre les couleurs nationales.

Les Lions concentrés sur l’objectif

Interrogé avant l’entraînement, Illiman Ndiaye a souligné l’état d’esprit du groupe :

« Nous sommes dans un très bon état d’esprit. Nous allons aborder ce match comme depuis le début de la compétition. Ce sera une rencontre difficile. Nous connaissons bien le Soudan et nous allons tout faire pour gagner. »

De son côté, Pape Guèye a insisté sur l’enjeu d’un match à élimination directe :

« C’est un match couperet. Nous devons rester concentrés et gagner. Le plus important est de se focaliser sur nous et d’appliquer les consignes du coach. »

Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Mali ou la Tunisie en quarts de finale, vendredi 9 janvier, toujours à Tanger.