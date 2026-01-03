Afrique: Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN et détrône Yaya Touré

3 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP, envoyé spécial à Tanger (Maroc)

Sadio Mané n'en finit plus de repousser les limites avec les Lions du Sénégal.

Passeur décisif à deux reprises lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (3-1) en huitièmes de finale de la CAN 2025, l'attaquant d'Al Sadd est désormais le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 9 passes décisives en six CAN disputées et 26 matchs joués, un record absolu en coupe d'Afrique des Nations. Il devance désormais Yaya Touré (7) en 29 matchs, preuve supplémentaire de sa régularité et de son influence sur la scène africaine.

Un record qui consacre un leader

À 33 ans, l'homme aux 52 buts en 120 sélections continue d'écrire la légende du football sénégalais. Face au Soudan, il a encore illuminé la rencontre de son talent et de sa vista, guidant les Lions vers les quarts de finale. Auteur de deux offrandes pour Pape Gueye et Ibrahima Mbaye, Mané a prouvé qu'il reste le coeur du jeu, le moteur de cette équipe qui s'appuie sur son expérience et sa classe nanaturelle.

