Afrique: CAN 2025 - Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la compétition

Tanger — L'international sénégalais Sadio Mané a réalisé, samedi à Tanger, sa neuvième passe décisive en Coupe d'Afrique des nations (CAN), devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire de la compétition.

En délivrant deux passes décisives lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (3-1), en huitièmes de finale de la CAN 2025, Mané a dépassé l'Ivoirien Yaya Touré, qui détenait jusque-là le record avec sept passes décisives (29 matchs en six CAN).

En quatre titularisations depuis le début du tournoi, l'ailier des Lions a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Il a également été élu homme du match lors de la deuxième journée de la phase de poules, face à la RD Congo (1-1).

À 33 ans, Sadio Mané (26 matchs en six CAN), ne cesse d'impressionner et de faire tomber des records. Il s'illustre surtout par son apport inlassable au collectif et son altruisme au service de ses coéquipiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Véritable leader, le joueur d'Al-Nassr (Arabie Saoudite) harangue son équipe et mène la révolte chaque fois que la situation l'exige.

Même au bord de la fatigue, le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais (53 buts) n'abdique jamais. Au contraire, il trouve souvent le génie nécessaire pour délivrer une passe décisive ou inscrire un but libérateur.

Une fierté pour son entraîneur, Pape Thiaw, qui ne cesse de chanter ses mérites depuis le début de la compétition, à l'issue de chaque rencontre.

Face au Soudan, le sélectionneur n'a pas manqué de souligner le rôle clé de l'ancien joueur de Liverpool (Angleterre).

"Si Pape Gueye n'avait pas été élu homme du match, Sadio l'aurait été. Il a réalisé une excellente prestation. Il monte en puissance match après match. C'est un joueur exceptionnel et très important pour l'équipe", a réagi le technicien des Lions.