Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et s'offre un quart face au Maroc

Le Cameroun, solide et réaliste, a dompté l'Afrique du Sud en huitièmes de finale ce dimanche 4 janvier (2-1). Les Lions indomptables vont désormais croiser la route du Maroc, pays organisateur, dans un duel de Lions qui promet.

On ne sait pas jusqu'où ira cette équipe du Cameroun, mais elle trace sa route avec une détermination et un engagement qu'on aurait très peu soupçonné au début de cette CAN. Cette équipe n'a pas le jeu le plus léché de cette CAN, ni l'attaque la plus virevoltante, encore moins la défense la plus hermétique, mais elle est certainement portée par le souffle des anciens vainqueurs indomptables et par l'histoire d'un palmarès qui rassure et permet de tenir quand ça tangue.

Car les Indomptables ont survécu à un début de match qui aurait pu les punir si les Sud-Africains avaient eu la moitié de la réussite camerounaise dans cette rencontre. En deux minutes, par Mofokeng d'abord (8e), Kabini ensuite (9e), les Bafana Bafana ont eu l'ouverture du score au bout du pied, mais les deux joueurs n'ont pas su trouver le cadre. Quelques minutes plus tard, Foster fait mouche mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu.

Des Lions en réussite

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réussite allait être camerounaise au moment où les hommes de David Pagou avaient encore du mal à vraiment entrer dans le match, malgré un soutien inconditionnel de tous les instants de leurs supporters. La rencontre est débloquée ainsi suite à un corner mal renvoyé par la défense sud-africaine ; Baleba à l'entrée de la surface tente sa chance, le ballon est détourné et atterri dans les pieds de Junior Tchamadeu qui se fait un plaisir de conclure (34e).

Contre le cours du jeu, le Cameroun est devant. Pendant la première demi-heure, cette équipe au jeu très direct a été tributaire des fulgurances de Namaso, Baleba ou Bryan Mbeumo. Elle a souffert lorsque les Bafana Bafana transperçaient leur premier rideau défensif, mais elle a su plier avant de piquer.

Et c'est encore au meilleur des moments que la formation des Indomptables va assommer l'Afrique du Sud. Deux minutes après le retour des vestiaires, dans une seconde période que les hommes de Pagou entament mieux que la première, le jeune Christian Kofane douche les mondialistes sud-africains en étant à la réception de la tête d'un centre parfait de Nagida (47e).

Un duel de Lions en quarts

Impitoyable Cameroun ! Il a désormais deux buts d'écart et semble à l'aise dans une nouvelle configuration qui va lui permettre de défendre bas et de profiter des contres. Il faudra ainsi un bon Ronwen Williams pour sauver les siens d'un troisième but après un contre supersonique mené par Mbeumo et qui aurait pu être conclu par Avom (70e). Une minute plus tôt, Devis Epassy apportait sa pierre au solide édifice en détournant un coup-franc de Teboho Mokoena qui prenait le chemin des buts. Le gardien du Dinamo Bcarest ne pourra rien cependant sur la reprise à bout portant de Makgopa qui relance les siens (88e).

Mais le Cameroun va résister dans ces dernières minutes et assurer solidement sa qualification. Il continue donc de tracer sa route qui la mènera le vendredi 9 janvier à 19h (TU) au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour défier le Maroc. Le pays organisateur, qui a souffert pour sortir la Tanzanie (1-0), va devoir s'employer pour écarter ces Lions qui n'ont jamais autant porté leurs surnoms dans cette CAN.