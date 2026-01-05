Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun fait tomber l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts

Le Cameroun poursuit son aventure à la Coupe d'Afrique des nations 2025. Opposés à une solide équipe sud-africaine en huitièmes de finale, les Lions indomptables ont arraché leur qualification pour les quarts de finale grâce à une victoire précieuse (2-1), dimanche soir au Al Medina Stadium de Rabat.

Pourtant bousculés d'entrée par des Bafana Bafana entreprenants, les Camerounais ont longtemps subi la pression adverse. Dès les premières minutes, l'Afrique du Sud multiplie les offensives, obligeant le portier camerounais Epassy à s'employer à plusieurs reprises. Un but sud-africain sera même refusé pour position de hors-jeu, confirmant la domination initiale des hommes de Hugo Broos.

Mais fidèle à sa réputation, le Cameroun a su faire preuve de réalisme. À la 34e minute, sur un corner mal repoussé, Junior Tchamadeu profite d'un ballon mal dégagé pour ouvrir le score d'une frappe précise du pied droit. Un premier but historique en sélection pour le défenseur de Stoke City, validé après recours à la VAR.

Au retour des vestiaires, les Lions indomptables frappent encore. Dès la 47e minute, Christian Kofane double la mise d'une tête décroisée après un centre parfaitement ajusté de Nagida. Plus tranchant, plus discipliné, le Cameroun semble alors avoir fait le plus dur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Afrique du Sud ne renonce pas et pousse jusqu'au bout. Sa persévérance est récompensée à la 88e minute lorsque Evidence Makgopa, bien servi par Modiba, réduit l'écart à bout portant, relançant totalement le suspense. Les dernières minutes sont irrespirables, marquées par une pression intense des Bafana Bafana, mais la défense camerounaise résiste jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès (2-1), le Cameroun valide son billet pour les quarts de finale où il retrouvera le Maroc, pays hôte, pour une affiche de prestige très attendue. Le choc est prévu le vendredi 9 janvier à 20h00, toujours à Rabat.

Solides, réalistes et mentalement forts, les Lions indomptables confirment qu'ils restent un sérieux prétendant au titre continental.