Afrique: CAN 2025 - «L'appétit vient en mangeant», les Camerounais ambitieux avant d'affronter le Maroc

5 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Ndiasse Sambe

Après leur victoire (2-1) face à l'Afrique du Sud, les Lions indomptables du Cameroun ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Prochain objectif en quart de finale : battre le Maroc, pays hôte, et pourquoi pas revivre l'épopée de 1988 des anciens.

Après la victoire convaincante contre l'Afrique du Sud (2-1), l'ambition camerounaise a franchi un cap. David Pagou, le sélectionneur qui visait les quarts, n'hésite plus à revoir ses objectifs à la hausse : « L'appétit vient en mangeant, reconnaît-il. On est déjà en quart de finale, donc on va se préparer pour continuer de progresser. »

Patrick Soko, le milieu de terrain d'Almería, enthousiaste à la sortie des vestiaires, est tout de même conscient de la difficulté de la mission à venir face au Maroc : « On s'attend à un match difficile, comme tous les matchs. Mais depuis le premier match contre le Gabon, nous sommes prêts. On veut répéter l'histoire et nous sommes déterminés, nous sommes préparés pour faire cela, mais premièrement, on doit battre le Maroc à tout prix pour pouvoir rêver. »

Répéter l'histoire ! Ce rêve porte le parfum de 1988 quand les Lions indomptables avaient décroché leur deuxième CAN au Maroc. Un souvenir impérissable que beaucoup espèrent voir renaître. Claude Leroy, le sélectionneur d'alors, n'a rien oublié : « J'espère que l'histoire va bégayer », glisse-t-il en passant une tête en zone mixte.

Le Cameroun devra encore hausser le niveau pour espérer sortir les Lions de l'Atlas de leur CAN vendredi prochain à Rabat. Le Maroc, soutenu par son public, sera un obstacle redoutable. Le gardien camerounais Denis Epassy ne s'y trompe pas : « Contre le Maroc, ce sera un grand match. Les Marocains auront la ferveur et le pays derrière eux, mais on est là pour les contrarier. »

Rigobert Song, ancien capitaine et figure emblématique du football camerounais, a l'espoir en bandoulière, car l'équipe des Indomptables a une grosse marge de progression selon lui. « La plante ne peut pas grandir sans qu'on l'arrose. Cette équipe à la détermination, l'engagement et le reste, on va corriger petit à petit ».

