Afrique: Crise au Venezuela - L'UA appelle au respect de la paix et du droit international

À la suite de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, le 3 janvier 2026, l'Union africaine (UA) a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réaffirmé son engagement pour la paix, la stabilité et le respect mutuel entre les nations.

L’UA déplore la situation au Venezuela

Dans un communiqué officiel, l'UA a réagi promptement en déplorant la situation provoquée par Washington. L'organisation panafricaine suit avec inquiétude les récents événements au Venezuela, notamment l'enlèvement du président Nicolás Maduro et les attaques militaires ciblant les institutions vénézuéliennes.

Respect de la souveraineté et du droit international

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'UA réaffirme son attachement aux principes fondamentaux du droit international, notamment :

le respect de la souveraineté des États,

l'intégrité territoriale,

le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tels que définis par la Charte des Nations unies.

Dialogue et règlement pacifique des différends

L'institution insiste sur l'importance du dialogue politique inclusif et du règlement pacifique des différends. Selon l'UA, les défis internes du Venezuela ne peuvent être résolus durablement que par une solution politique négociée entre les Vénézuéliens eux-mêmes.

L'organisation exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et de responsabilité, afin d'éviter toute escalade et de préserver la paix et la stabilité régionales.