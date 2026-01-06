Sénégal: Affaire Softcare - Une mission d'information parlementaire officiellement installée

L'Assemblée nationale a procédé, ce lundi 5 janvier 2026, à l'installation officielle de la mission d'information parlementaire chargée d'examiner les conditions de commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal. Mise en place conformément au Règlement intérieur, cette mission vise à faire toute la lumière sur les enjeux sanitaires et de protection des consommateurs.

La mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits SOFTCARE au Sénégal a été officiellement installée le lundi 5 janvier 2026. Elle fait suite à son approbation par le Bureau de l'Assemblée nationale, intervenue le 29 décembre 2025, en application de l'article 51 du Règlement intérieur de l'institution.

La cérémonie d'installation s'est déroulée sous la présidence de l'Honorable Député Mbène Faye, 4e Vice-présidente de l'Assemblée nationale, dans un cadre solennel, conforme aux exigences attachées à l'exercice du contrôle parlementaire.

Une composition pluraliste de onze députés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mission est composée de onze (11) députés issus de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Sa composition respecte le principe du pluralisme politique et la représentation proportionnelle des entités administrativement constituées à l'Assemblée nationale.

Elle comprend neuf (9) membres du Groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, un (1) membre du Groupe parlementaire Takku Wallu, ainsi qu'un (1) député représentant les Non-inscrits.

Le Bureau de la mission d'information est structuré comme suit :

Présidente : Khady Sarr

1ᣴe Vice-présidente : Raqui Diallo

2e Vice-président : Papa Tahirou Sarr

Rapporteur : Boye Baby

Un mandat de 30 jours, avec possibilité de prorogation

La mission est investie d'un mandat temporaire d'une durée de trente (30) jours à compter de sa date d'installation. Cette période pourra être prorogée par décision du Bureau de l'Assemblée nationale, si les nécessités de service et l'exigence d'un établissement exhaustif des faits le justifient.

Auditions et recommandations attendues

Dans le strict respect des règles encadrant le contrôle parlementaire, des secrets légalement protégés et des droits des personnes, la mission mènera des auditions, consultations, demandes d'informations et visites de terrain. Sa démarche se veut rigoureuse, contradictoire et documentée.

À l'issue de ses travaux, elle formulera des recommandations opérationnelles destinées à renforcer la transparence et la redevabilité publiques, à consolider la protection des consommateurs et à prévenir durablement les risques sanitaires.