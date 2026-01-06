Sénégal: Affaire Softcare - L'Assemblée nationale installe une mission d'information

Dakar — L'Assemblée nationale a procédé lundi à l'installation d'une mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal, en application de l'article 51 de son règlement intérieur, a appris l'APS le même jour de source parlementaire.

La mission, composée de 11 membres, reflète le pluralisme parlementaire avec neuf députés du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes, un député de Takku Wallu et un autre représentant des non-inscrits", a précisé la députée Khady Sarr, présidente de cette mission citée dans le texte.

Elle précise que le bureau de la mission est dirigé par Khady Sarr, assistée de Raqui Diallo (1ère vice-présidente), Papa Tahirou Sarr (2ème vice-président) et Boye Baby (rapporteur).

La cérémonie d'installation qui s'est déroulée sous la présidence de Mbène Faye, 4ème vice-présidente de l'Assemblée nationale, marque le lancement d'un mandat de trente jours renouvelables visant à "faire la lumière" sur l'affaire Softcare.

Cette entreprise est accusée d'avoir utilisé des matières premières périmées dans le circuit de fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques.

L'affaire dite Softcare avait suscité de vives réactions après le retrait initial des produits par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP). Cette affaire qui a fortement occupé l'actualité, a connu plusieurs rebondissements.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui du Commerce et de l'Industrie avaient parallèlement ouvert une enquête conjointe.

"La mission parlementaire mènera auditions, consultations, demandes d'informations et visites de terrain, "dans le strict respect des règles de contrôle parlementaire et des droits des personnes, afin de formuler des recommandations pour renforcer la transparence, la protection des consommateurs et la prévention des risques sanitaires".

La présidente de la mission a invité toutes les administrations et parties prenantes à "coopérer pleinement afin de préserver la santé publique et la confiance des citoyens".