Afrique: CAN Maroc 2025 - L'Algérie élimine la RDC (1-0)

Les Léopards de la RDC quittent la CAN Maroc 2025 après leur élimination en 8es de finale par les Fennecs d'Algérie, ce mardi 6 janvier au Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat (Maroc).

La première mi-temps a été plutôt équilibrée en Algériens et Congolais, avec des décentes dangereuses de part et d'autre. Cependant, toujours pas de but. Score 0-0.

Le score n'a pas changé au retour de vestiaires. Jusqu'à la du temps règlementaire, les filets n'ont pas tremblé. Aucun carton jeune.

Vives les prolongations ! La première se termine sans changement au marquoir. C'est vers la fin de la seconde prolongation qu'A. Boulbina a marqué son but assassin, mettant ainsi fin à l'aventure de la RDC à la CAN Maroc 2025.