Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire en quarts de finale contre l'Égypte

6 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — La Côte d'Ivoire a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en imposant largement face au Burkina Faso, sur le score de 3-0, mardi à Marrakech.

Les champions d'Afrique en titre affronteront les Pharaons d'Égypte, qui ont éliminé le Bénin après prolongation (3-1). Le match se jouera samedi à Agadir à 16h GMT.

Le premier but ivoirien a été inscrit par Amad Diallo (20e mn), portant à trois son total dans ce tournoi. Les autres réalisations sont signées Yan Diomandé (32e mn) et Bazoumana Touré (87e mn), pour sa deuxième réalisation dans cette CAN.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.