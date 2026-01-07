Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire en quarts de finale contre l'Égypte

Tanger — La Côte d'Ivoire a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en imposant largement face au Burkina Faso, sur le score de 3-0, mardi à Marrakech.

Les champions d'Afrique en titre affronteront les Pharaons d'Égypte, qui ont éliminé le Bénin après prolongation (3-1). Le match se jouera samedi à Agadir à 16h GMT.

Le premier but ivoirien a été inscrit par Amad Diallo (20e mn), portant à trois son total dans ce tournoi. Les autres réalisations sont signées Yan Diomandé (32e mn) et Bazoumana Touré (87e mn), pour sa deuxième réalisation dans cette CAN.