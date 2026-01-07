Cote d'Ivoire: Le président Ouattara met fin aux fonctions du gouvernement après les législatives

Investiture d’Alassane Ouattara en RCI
7 Janvier 2026
Par Mame Maïmouna Sy

À l’issue des élections législatives du 27 décembre 2025, qui ont conduit à l’élection de plusieurs membres du gouvernement à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Robert Begré Mambé, a présenté la démission de son équipe. Cette démission a été acceptée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Dans ce cadre, le chef de l’État a signé, ce mercredi 7 janvier 2026, plusieurs décrets mettant fin aux fonctions de l’exécutif en place. Deux décrets ont été pris au titre du gouvernement. Le premier met fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu’à celles de l’ensemble des membres du gouvernement. Le second concerne la cessation des fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes.

Dans un communiqué, le président de la République a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre sortant et aux membres du gouvernement pour leur contribution au développement socio-économique du pays. Il a également salué l’engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation et de leurs districts respectifs.

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier ministre et de la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre sortant et les membres du gouvernement sont chargés d’expédier les affaires courantes, conformément aux usages institutionnels.

Par ailleurs, au titre de la présidence de la République, un décret distinct a également été signé mettant fin aux fonctions des ministres d’État, des ministres et des ministres-conseillers à la présidence. Le chef de l’État les a félicités pour le travail accompli au service du pays.

Cette séquence institutionnelle s’inscrit dans le processus de recomposition de l’exécutif ivoirien à la suite du renouvellement de l’Assemblée nationale, dans un contexte de continuité des institutions.

