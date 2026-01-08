Cote d'Ivoire: Le gouvernement est dissous

À la suite des élections législatives du 27 décembre 2025, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a présenté la démission de son gouvernement. Une décision acceptée par le Président de la République, Alassane Ouattara, selon un communiqué officiel lu le mercredi 7 janvier 2026, à la Présidence de la République, à Abidjan-Plateau. Le communiqué a été lu par la Secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré-Koné, à l'issue du Conseil des ministres.

Dans la foulée, le Chef de l'État a signé deux décrets majeurs mettant officiellement fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, et des membres du gouvernement, ainsi qu'à celles des ministres-gouverneurs des districts autonomes.

Par ailleurs, un autre décret présidentiel met fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres et des ministres-conseillers à la Présidence de la République. Cette décision s'inscrit dans la pratique républicaine consécutive à la tenue des élections législatives, lesquelles ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement sortant au Parlement.

Dans son message, le Président Alassane Ouattara a adressé ses remerciements appuyés au Premier ministre Robert Beugré Mambé, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement, pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il a également salué l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général, et de leurs districts respectifs en particulier.

En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, conformément aux usages institutionnels.

Cette déclaration marque ainsi une nouvelle étape du processus institutionnel post-législatif en Côte d'Ivoire.