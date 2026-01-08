Cote d'Ivoire: Démission du gouvernement après les législatives

En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son gouvernement ont présenté, ce mercredi 8 janvier, leur démission au président ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a acceptée. Cette démission intervient au lendemain des élections législatives du 27 décembre, auxquelles le RHDP, le parti au pouvoir, a obtenu près de 77 % des sièges.

Ce premier Conseil des ministres de l'année a eu une teneur particulière. Au-delà des traditionnels échanges de voeux, c'était l'occasion pour le Premier ministre Robert Beugré Mambé de dresser un bilan positif pour le RHDP des élections législatives.

« Les élections législatives du 27 décembre ont, quant à elles, confirmé l'ancrage national du RHDP, avec une large majorité parlementaire dépassant 77 % des sièges. Cette majorité historique, parce que jamais réalisée sous la deuxième et troisième République, confirme l'adhésion de la population à votre vision et à vos politiques », a-t-il déclaré.

Puis le chef du gouvernement et les ministres ont déposé leur démission, acte que le président a accepté. Alassane Ouattara demande à son équipe de redoubler d'efforts :

« J'attends donc de chacun de vous et de notre administration dans son ensemble, des résultats concrets. Bien, aussi bien en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations qu'en matière de réalisation d'infrastructures, dans le respect de l'orthodoxie budgétaire ».

Le gouvernement sortant est chargé d'expédier les affaires courantes. Parmi les ministres démissionnaires, plusieurs siégeront à l'Assemblée nationale dans les jours à venir avant de savoir s'ils sont reconduits ou non dans le prochain gouvernement.