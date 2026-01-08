Afrique: CAN 2025 - Pourquoi ces quarts de finale pourraient être les plus relevés de l'histoire

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 sont connus et débuteront ce vendredi 09 janvier 2026. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils valent le détour. À tel point qu'on se demande si ce ne seront tout simplement pas les meilleurs quarts de l'histoire de la compétition.

Mali-Sénégal, Maroc-Cameroun, Algérie-Nigeria, Côte d'Ivoire-Égypte. Voici les affiches des quarts de finale de la CAN 2025. Que ce soit dans les salons, dans la rue, sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux, l'excitation est à son paroxysme, et on comprend bien pourquoi quand on voit la qualité du cru de cette année.

Ce sont toutes des nations confirmées du football africain, que ce soit à l'échelle de l'histoire ou même du passé récent. Sur les huit équipes qualifiées en ¼, seul le Mali n'a pas encore soulevé le trophée de la CAN. Les 7 autres nations cumulent 26 titres : Égypte (7), Cameroun (5), Côte d'Ivoire et Nigeria (3), Algérie (2), Sénégal et Maroc (1).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'ailleurs, à part le Mali et le Maroc, toutes les équipes ont soit remporté la compétition depuis 2010, soit disputé une finale. L'Égypte a été sacrée en 2010 et perdu 2 finales en 2017 et 2022 ; le Sénégal a gagné en 2022 et perdu une finale en 2019 ; l'Algérie a été sacrée en 2019 ; la Côte d'Ivoire a été finaliste en 2012 et sacrée en 2015 et 2023 ; le Cameroun a triomphé en 2017, alors que le Nigeria a remporté le titre en 2013 et perdu en finale en 2023.

Par ailleurs, plusieurs équipes se sont déjà affrontées en finale. Côte d'Ivoire-Nigeria était l'affiche de la finale de l'édition précédente, Sénégal-Égypte en 2022, Algérie-Sénégal en 2019, Cameroun-Égypte en 2017.

Les meilleurs joueurs africains des 10 dernières années

En outre, si l'on prend l'aspect individuel, les joueurs des différentes sélections ont trusté les distinctions individuelles de la Confédération africaine de football (CAF) ces dernières années.

Yassine Bounou (Maroc) a été élu meilleur gardien de la CAF à deux reprises (2023 et 2025), alors qu'Édouard Mendy a été sacré meilleur gardien de la CAN 2021, en plus d'avoir raflé le trophée de Meilleur gardien de l'année (The Best FIFA Football Awards) en 2022 et celui de Meilleur gardien de la saison (UEFA).

Concernant le titre de Joueur africain de l'année, Achraf Hakimi (Maroc) est le vainqueur en 2025, tandis que les Nigérians Ademola Lookman (2024) et Victor Osimhen (2023) ont été couronnés avant lui. Sadio Mané (Sénégal, 2022 et 2019), Mohamed Salah (2017 et 2018) et Riyad Mahrez (Algérie, 2016) ont aussi été vainqueurs. Et sachant que les éditions 2020 et 2021 n'ont pas été décernées en raison du Covid, tous les vainqueurs du titre de Joueur africain de l'année depuis 2016 seront présents lors des quarts de finale de la CAN 2025, ce qui pourrait être gage de spectacle.