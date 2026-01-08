Afrique: CAN 2025 - Le Mali prêt à créer la surprise face au Sénégal (Entraîneur)

Tanger — L'entraîneur de l'équipe nationale de football du Mali, Tom Saintfiet, a affiché, mardi, sa confiance et son ambition face au Sénégal, estimant que son équipe dispose d'atouts nécessaires pour "créer la surprise" face à l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"Jouer un quart de finale est toujours spécial. Quand on voit les huit équipes qualifiées, ce sont toutes de grandes nations du football africain. Demain, nous allons affronter la plus grande d'entre elles, le Sénégal, une équipe stable, avec beaucoup de qualités individuelles, qui marque beaucoup et encaisse peu, a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à la veille du quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, prévu vendredi, à 16h GMT, au Maroc, entre le Sénégal et le Mali.

Reconnaissant le statut de favori des Lions, le technicien du Mali s'est toutefois montré convaincu des capacités de son groupe. "Nous avons une belle équipe, qui n'a pas encore perdu de match. Nous avons bien préparé cette rencontre, tout le monde est disponible et en bonne condition physique. Ce sera une vraie bataille. Le Sénégal est favori, mais je suis convaincu que nous pouvons créer la surprise", a-t-il ajouté.

"Nous avons un rêve et nous pensons que c'est notre moment pour gagner. Nous affrontons une équipe très forte, avec de belles individualités, mais cela ne nous impressionne pas. Mes joueurs ont aussi de grandes qualités et nous n'avons perdu aucun match dans cette compétition", a-t-il ajouté avec confiance.

Saintfiet est également revenu sur ses choix tactiques stratégiques, révélant que 11 joueurs disputent leur première CAN. "Chaque match demande un onze adapté. Les changements sont stratégiques, tactiques, mais aussi liés aux blessures et aux cartons. Avec un groupe de 28 joueurs, il est important de donner du temps de jeu pour maintenir tout le monde motivé", a-t-il expliqué.

Il a salué la qualité technique de son équipe, tout en reconnaissant un manque d'efficacité offensive. "Nous avons de bons joueurs, à l'aise avec le ballon. L'efficacité n'est pas encore là, mais l'équipe est disciplinée. Je resterai fidèle à mon style de jeu, seule la composition peut changer", a-t-il précisé.

"J'aime le beau jeu, mais quand ce n'est pas réaliste, je préfère gagner. Demain, la combativité sera plus importante que le jeu spectaculaire. Nous avons des joueurs capables d'être décisifs", a-t-il dit.

S'appuyant sur l'expérience passée, le sélectionneur croit en un nouveau scénario favorable. "A chaque fois que nous avons été menés, nous sommes revenus au score. Cela montre que tout est possible. Il y a quatre ans, avec la Gambie, nous avions créé la surprise en quarts de finale. À huit jours de la finale, nous voulons rester au Maroc et continuer l'aventure", a confié l'ancien sélectionneur des Scorpions de la Gambie (2018-2024).

De son côté, le milieu de terrain des Aigles, Lassana Coulibaly, a insisté sur l'importance du mental. "Contre la Tunisie, nous avions eu besoin de cette mentalité pour nous qualifier. Contre le Sénégal, ce sera encore plus difficile, mais nous avons nos arguments. C'est un match de 90 minutes, tout est possible. Il se jouera sur le mental et le physique", a-t-il déclaré.

Selon lui, ses coéquipiers ont abordé la compétition pour la gagner. "Nous n'avons pas de pression ni de peur. Les matchs passés sont oubliés, seul celui de demain compte", a ajouté le joueur de Lecce en Italie.