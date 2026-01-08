Ghana: Ancien ministre Ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis

L'information a fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, a été placé en détention par les services de l'immigration américaine, l'ICE. Cet événement survient dans un contexte judiciaire déjà très lourd pour l'ex-dignitaire, officiellement inculpé pour corruption au Ghana et déclaré en fuite depuis février dernier.

Âgé de 66 ans, Ken Ofori-Atta se trouvait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour y subir un traitement médical, incluant une opération pour un cancer de la prostate. Selon son équipe juridique, son arrestation par l'agence américaine ICE est intervenue en raison d'un problème lié à son statut migratoire. Ses avocats affirment pourtant qu'une procédure d'ajustement de statut était en cours, ce qui lui aurait permis de rester légalement sur le sol américain. Il est actuellement détenu dans un centre de détention en Virginie.

Cette affaire soulève immédiatement des questions sur l'articulation entre la justice ghanéenne et les autorités américaines. L'ex-ministre, pilier de l'administration du président Nana Akufo-Addo de 2017 à 2024, est au coeur d'une enquête pour des pertes financières massives présumées subies par l'État. Son arrestation par l'ICE pourrait potentiellement ouvrir la voie à une future extradition vers le Ghana, une perspective que suivent de très près les observateurs politiques.

La situation est d'autant plus sensible qu'elle touche à la politique migratoire américaine. L'administration Trump avait instauré des restrictions visant plusieurs pays africains, bien que le Ghana en ait été retiré après un accord. Cet épisode rappelle la complexité des procédures d'immigration américaines, même pour des personnalités de haut rang. L'équipe de l'ancien ministre assure coopérer et espère une résolution rapide.

Cette détention marque-t-elle un tournant décisif dans cette affaire judiciaire transnationale, ou n'est-elle qu'un contretemps administratif sur la voie d'un long processus ?