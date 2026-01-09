Ghana: Accusé de corruption, l'ancien ministre Kenneth Ofori-Atta arrêté aux États-Unis

Un ancien ministre des Finances du Ghana actuellement détenu aux États-Unis par les services d'immigration américains (ICE). C'est ce qu'ont révélé dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier 2026 les avocats de Kenneth Ofori-Attah, figure de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo et actuellement poursuivi au Ghana pour de multiples faits de corruption du temps où il occupait le ministère. Cette détention pourrait déboucher vers son expulsion à Accra.

La détention de Kenneth Ofori-Atta par les services américains de l'immigration serait « en lien avec le statut de son séjour » aux États-Unis. Voici comment les avocats de l'ancien ministre des Finances du Ghana ont expliqué sa récente arrestation par le biais d'un communiqué. Actuellement détenu dans un centre de l'ICE de l'État de Virginie, Kenneth Ofori-Attah résidait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour, selon ses proches, y suivre un traitement médical.

Déclaré comme fugitif par les autorités ghanéennes, l'ancien ministre est formellement accusé depuis novembre 2025 par le bureau du procureur spécial ghanéen pour de multiples faits de corruption. Il aurait notamment causé, selon l'accusation, des pertes significatives aux finances de l'État ghanéen lorsqu'il occupait le ministère de 2017 à 2024. Une période notamment marquée par l'une des pires crises économiques que le pays ait connues.

En cas de non-résolution de la situation vis-à-vis de son statut de séjour, Kenneth Ofori-Atta risque l'expulsion vers le Ghana, où l'ancien ministre des Finances devra répondre à 28 chefs d'accusation devant la justice.