Afrique: CAN 2025 - Mali-Sénégal, un derby fratricide pour une place en demies

Le premier quart de finale de la CAN 2025, vendredi 9 janvier, mettra aux prises le Mali et le Sénégal, deux pays qui n'étaient qu'un au moment de l'indépendance. Mais le parfum de derby semble peu flotter dans cette rencontre où les Lions font office de favoris et où les Aigles croient plus que jamais en leurs chances.

Pour deux peuples qui s'écharpent encore pour revendiquer la paternité du mafé, ce plat typique d'Afrique de l'Ouest fait à base de pâte d'arachide, on attendait un peu plus de punchlines ou de provocations. Car ce Mali-Sénégal est un véritable derby entre deux pays frontaliers sur 419 kilomètres, qui ont eu le même drapeau, le même hymne, et partagent encore la même devise (« Un peuple, un but, une foi »). La Fédération du Mali, qui réunissait le Sénégal et le Soudan français - ancien nom du Mali -, a vécu moins de cinq mois, mais elle aura lié historiquement les deux nations à jamais.

Aujourd'hui, les retrouvailles ont pour lieu le stade de Tanger ce vendredi 9 janvier, dans le cadre du premier quart de finale de la CAN 2025. Mais autant sur les réseaux sociaux que dans les médias ou auprès des principaux acteurs de cette rencontre, le duel n'a pas, par exemple, la même résonance que le dernier Sénégal-RDC. « C'est un derby, mais cela fait plus parler du côté de la famille, des amis que dans l'équipe », avoue l'attaquant El Bilal Touré. Le journaliste malien Isaac Tieno, reporter à RFI, parle d'un match « normal, sans animosité ressentie au pays ».

Le sélectionneur belge néerlandophone du Mali Tom Saintfiet, avec son français demandant beaucoup d'indulgence, a sorti le mot « guerre » sans que cela se traduise réellement dans son discours jeudi en conférence de presse. « Demain, on va jouer contre la plus grande équipe jamais encore rencontrée dans ce tournoi. Le Sénégal a gagné trois de ses quatre matchs dans cette CAN avec dix buts marqués. C'est une équipe stable avec beaucoup de qualités individuelles. Elle marque beaucoup, mais encaisse peu. Mais nous sommes aussi une bonne équipe et on l'a démontré contre la Tunisie. Le Sénégal est favori, mais on n'a pas peur », a annoncé Saintfiet.

L'ancien entraîneur de la Gambie, quart de finaliste en 2022 au Cameroun, arrive ainsi à Tanger avec des certitudes. Si son équipe n'a pas encore gagné de matchs, éliminant la Tunisie aux tirs au but en huitièmes de finale, elle n'a pas non plus perdu de rencontre. Elle s'est déjà coltinée sans dommage deux mondialistes, le Maroc et la Tunisie. Surtout, elle a montré une force de caractère et un mental qui lui ont permis de tenir et de finir deux rencontres à 10 contre 11 sans rompre. « Cela prouve notre mentalité, et c'est aussi un signal pour nos adversaires qui savent que nous ne lâcherons rien », prévient El Bilal Touré.

En face, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, dont la maman est malienne, semble aborder ce quart avec sérénité : « C'est un pays frère, mais pendant deux heures, nous serons adversaires. Ce sera un match de football, face à une équipe physique, qui a montré une grande force de caractère pour aller chercher sa qualification en huitièmes de finale. »

L'ancien adjoint d'Aliou Cissé, qui récupère son capitaine Kalidou Koulibaly de retour de suspension, a tout de même reconnu que son équipe devait mieux négocier ses débuts de période et être plus clinique devant le but avec toutes les occasions qu'elle se crée.

Le Mali, seule équipe des huit quarts de finaliste à n'avoir jamais remporté la CAN, ne part pas favori, mais Tom Saintfiet y voit un signe. « C'est notre moment », affirme-t-il.

Le programme des quarts de finale (heure en TU)

9 janvier 2026

16h Sénégal - Mali, Grand stade de Tanger

19h Cameroun - Maroc, Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

10 janvier 2026

16h Égypte - Côte d'Ivoire, Grand stade de Marrakech

19h Algérie - Nigeria, Grand stade d'Agadir