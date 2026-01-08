Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw - « Ce n'est pas une guerre, c'est un match de football »

À la veille du quart de finale entre le Sénégal et le Mali, le sélectionneur Pape Thiaw et son milieu de terrain Pape Guèye se sont présentés devant la presse dans une atmosphère à la fois sereine et concentrée.

Entre respect de l'adversaire, gestion du groupe et mentalité de conquérants, les deux hommes ont livré un discours empreint d'humilité et de lucidité.

"Entre le Sénégal et le Mali, il y a du respect, pas de guerre"

Le ton a été donné d'entrée par Pape Thiaw, visiblement apaisé et inspiré par le contexte particulier de ce duel ouest-africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Entre le Sénégal et le Mali, ce n'est pas une guerre, c'est un match de football. Nous avons tous ici un parent ou un voisin malien. Moi-même, mon père est sénégalais et ma mère est malienne », a-t-il confié, rappelant les liens forts qui unissent les deux peuples.

"J'ai amené vingt-huit titulaires"

Interrogé sur la gestion de son effectif, le sélectionneur a tenu à mettre en avant la richesse et l'équilibre de son groupe.

« J'ai amené vingt-huit titulaires. Dans la tête de certains, il y a une hiérarchie, mais chez nous, la concurrence est saine. Chaque joueur a ses qualités et mes choix dépendent de l'adversaire », a expliqué Thiaw, soucieux de rappeler l'esprit collectif qui anime les Lions.

"Le Mali mérite le respect"

Le coach sénégalais a également tenu à souligner la valeur de l'adversaire, impressionné par la ténacité des Aigles.

« Le Mali a joué deux fois à dix sans perdre. Cela montre leur solidité mentale et leur capacité à ne jamais lâcher. C'est une équipe qu'il faut respecter », a-t-il reconnu, avant de prévenir : « Contre eux, il faudra être concentrés dès la première minute. »

Pape Guèye : "Le match va se jouer au milieu de terrain"

Aux côtés du sélectionneur, Pape Guèye a livré une analyse lucide du rapport de force à venir.

« On sait tous que cette équipe du Mali est très physique. On fait attention à cela, mais ça ne doit pas nous empêcher de développer notre football. Le match va se jouer quelque part au milieu de terrain », a estimé le joueur de l'OM.

Le rôle décisif du public sénégalais

« Ça fait plaisir d'avoir les supporters derrière nous. On se sent comme à domicile. Si on a pu revenir contre le Soudan, c'est grâce à eux. »

"Gana nous apporte de la sérénité"

Enfin, le numéro 26 des Lions a tenu à rendre hommage à Idrissa Gana Gueye, véritable guide du groupe.

« C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, sur et en dehors du terrain. Il nous apporte beaucoup de sérénité par son expérience. C'est plus facile de jouer à ses côtés, il parle beaucoup et anticipe le jeu. On espère qu'il va continuer à nous apporter davantage. »