Afrique: CAN Maroc 2025 : Le Sénégal s'offre le Mali et file en demi-finales

Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Mali. Solides, disciplinés et expérimentés, les Lions de la Teranga ont su faire la différence dans un quart de finale âprement disputé face à des Aigles maliens valeureux et combatifs jusqu’au bout.

Une entame engagée et un duel équilibré

Les Lions affichent rapidement leurs ambitions. Dès la 1re minute, El Hadji Malick Diouf centre dangereusement dans la surface malienne, sans trouver preneur. Le Mali répond presque aussitôt. À la 3e minute, Lassine Sinayoko s’écroule dans la surface sénégalaise et réclame un penalty. Après recours à la VAR, l’arbitre sud-africain estime qu’il n’y a pas faute et laisse le jeu se poursuivre.

Les minutes suivantes confirment l’intensité de la rencontre. À la 6e minute, la défense sénégalaise repousse un centre malien, avant que le Sénégal ne prenne progressivement l’ascendant. Pape Gueye se montre dangereux à la 9e minute, mais sa frappe est déviée en corner. Malgré la domination territoriale des Lions, le Mali refuse de subir et cherche à se projeter rapidement vers l’avant.

Ndiaye libère les Lions, le Mali réduit à dix

La rencontre bascule à la 27e minute. Bien lancé, Illiman Ndiaye conclut une action collective maîtrisée et ouvre le score pour le Sénégal, récompensant la bonne entame de son équipe dans ce quart de finale très disputé.

La fin de la première période est marquée par un tournant disciplinaire majeur. À la 45e minute, alors qu’Idrissa Gana Gueye est au sol et reçoit des soins à la cheville droite, Yves Bissouma écope d’un second carton jaune pour contestation après un tacle sur le milieu sénégalais. Le Malien est expulsé, laissant les Aigles terminer la rencontre en infériorité numérique.

Quelques instants plus tard, nouveau coup dur pour le Mali : Amadou Haidara, visiblement touché à l’épaule gauche, s’assoit sur la pelouse, laissant planer un doute sur sa capacité à poursuivre la rencontre. À la pause, le Sénégal mène 1-0 et bénéficie d’un avantage numérique.

Une seconde période dominée mais indécise

Au retour des vestiaires, le Sénégal impose le même rythme soutenu, confisque le ballon et cherche à maîtriser le tempo. Mais malgré l’infériorité numérique, le Mali fait preuve d’un courage remarquable. Sur une accélération côté droit, Lassine Sinayoko centre fort devant le but ; Édouard Mendy se manque sur la prise de balle, mais la défense sénégalaise se dégage in extremis devant Lassana Coulibaly.

Piqués au vif, les Lions réagissent avec autorité. Idrissa Gana Gueye tente sa chance de loin et oblige Djigui Diarra à une parade spectaculaire. Peu après l’heure de jeu, Sadio Mané déclenche une frappe enroulée et puissante, encore repoussée par un Diarra impérial. Sur un corner, Pathé Ciss place une tête parfaitement cadrée, mais le portier malien se montre une nouvelle fois décisif.

Les jeunes Lions dynamisent la fin de match

L’entrée en jeu des jeunes remplaçants sénégalais Ibrahima Mbaye, Lamine Camara et Shérif Ndiaye apporte un nouveau souffle à l’équipe. Leur fraîcheur, leur mobilité et leur audace dynamisent les couloirs et accentuent la pression sur le camp malien. Très actif, Lamine Camara multiplie les projections et les tentatives, tandis que le Sénégal accélère la circulation du ballon et contrôle davantage les débats.

Malgré cette domination, le Mali ne renonce jamais. Animés par une volonté farouche d’arracher l’égalisation, les Aigles multiplient les efforts et les tentatives, mais se heurtent à un Sénégal solide, discipliné et bien organisé.

Une qualification méritée, un Mali valeureux

Au terme d’un match intense et engagé, le Sénégal conserve son court avantage et valide logiquement sa place en demi-finales. Le Mali, malgré l’infériorité numérique et de nombreux efforts restés vains, quitte la compétition en quart de finale avec les honneurs, laissant l’image d’une équipe combative et généreuse jusqu’au coup de sifflet final.