Afrique: CAN 2025 - L'Égypte élimine la Côte d'Ivoire et rejoint le Sénégal en demi-finale

- L'Égypte s'est qualifiée samedi pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, après sa victoire face à la Côte d'Ivoire (3-1), à l'issue d'une rencontre globalement maîtrisée par les Pharaons.

Dominateurs durant la première période, les Égyptiens ont rapidement pris l'avantage grâce à Omar Marmoush (4e), avant que Rami Rabi ne double la mise à la 32e minute sur une passe décisive de Mohamed Salah.

Les Ivoiriens ont toutefois réduit le score juste avant la pause sur un but contre son camp d'Ahmed Fatouh (40e).

Au retour des vestiaires, Mohamed Salah a redonné deux buts d'avance aux siens en inscrivant le troisième but égyptien à la 52e minute.

Malgré cet écart, les Éléphants ont montré un meilleur visage dans le dernier quart d'heure, se montrant plus entreprenants après avoir retrouvé de l'allant en fin de rencontre, sans toutefois parvenir à renverser la situation.

En demi-finale, l'Égypte affrontera le Sénégal, qui s'est imposé face au Mali (1-0).

Les Pharaons retrouveront ainsi les Lions, qui les avaient battus en finale de la CAN 2021.