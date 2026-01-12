Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal affronte l'Égypte et le Nigeria se mesure au Maroc en demi-finale

11 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le carré d'as de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) est désormais connu : le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc, pays hôte.

Le Sénégal a été la première équipe à se qualifier pour les demi-finales après sa victoire face au Mali (1-0), suivi par le Maroc, vainqueur du Cameroun (2-0).

Le Nigeria a battu l'Algérie sur le score de 2-0, tandis que l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire en s'imposant 3-2.

La première affiche des demi-finales, prévue le mercredi 14 janvier, opposera les Lions de la Teranga aux Pharaons d'Égypte. La seconde rencontre mettra aux prises les Super Eagles du Nigeria et les Lions de l'Atlas du Maroc.

La 34e édition de la CAN avait été remportée par la Côte d'Ivoire.

