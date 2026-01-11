Afrique: Le Nigeria écarte l'Algérie et défie le Maroc en demi-finale

- Le Nigeria défie le Maroc en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mercredi, une rencontre devant consacrer la sixième confrontation entre Lions de l'Atlas et Super Eagles depuis leur première opposition remontant à 1976.

La rencontre est prévue à partir de 20h GMT, à Rabat.

Le Nigéria a obtenu son ticket pour les demi-finales de la CAN 2025 grâce à sa victoire (2-0) sur l'Algérie, samedi à Marrakech, pour le compte des quarts de finale.

Victor Osimhen a ouvert le score dès le début de la seconde période (47e) pour son quatrième but de la compétition. Il s'est également illustré en délivrant la passe décisive sur le deuxième but de son équipe, inscrit par Adams.

Le Maroc, de son côté, a validé son billet pour le dernier carré en disposant du Cameroun sur le même score de 2 buts à 0, vendredi.

Les Super Eagles vont affronter les Lions de l'Atlas pour la sixième fois de leur histoire, depuis leur première confrontation en 1976.

La dernière opposition entre les deux sélections remonte à la CAN 2004 en Tunisie, lors de la phase de groupes, une rencontre remportée par le Maroc sur le score de 1 à 0.