Afrique: La CAF ouvre une enquête après des incidents lors des quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025

12 Janvier 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a fermement condamné des comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs et officiels lors des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une enquête a été officiellement ouverte concernant les rencontres Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria.

La CAF indique avoir recueilli des rapports de match ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l'éthique sportive. L'ensemble du dossier a été transmis au Jury disciplinaire pour instruction, et des sanctions appropriées seront prises si les personnes mises en cause sont reconnues coupables.

L'instance continentale précise également qu'elle analyse des images relatives à un incident impliquant des membres des médias, qui se seraient comportés de manière inappropriée dans la zone mixte.

La CAF rappelle qu'elle condamne avec la plus grande fermeté tout comportement déplacé, en particulier lorsqu'il vise les arbitres ou les organisateurs des matches. Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme exigés lors des compétitions de la CAF fera l'objet de mesures disciplinaires.

