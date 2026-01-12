Afrique: CAN 2025 - La CAF ouvre une enquête après les incidents lors d'Algérie-Nigeria et de Cameroun-Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi 12 janvier 2026, l'ouverture d'une enquête concernant deux rencontres des quarts de finale de la CAN 2025, Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Le corps arbitral a été pris à partie lors des deux matches, et d'autres débordements ont émaillé la rencontre Algérie-Nigeria. Des « comportements inacceptables de la part de certains joueurs et officiels », selon la CAF.

La CAF, l'instance en charge du football en Afrique, a mis près de 48 heures à réagir après la fin des quarts de finale de la CAN 2025, qui ont été marqués par plusieurs incidents. Dans un communiqué diffusé ce 12 janvier, la CAF cible les rencontres du 9 janvier Cameroun-Maroc à Rabat et du 10 janvier Algérie-Nigeria à Marrakech.

La Confédération « indique avoir recueilli des rapports de match ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l'éthique sportive » après les deux rencontres. Tous ces éléments ont été « transmis au Jury disciplinaire pour instruction », et « des sanctions appropriées seront prises si les personnes mises en cause sont reconnues coupables ».

Par ailleurs, la CAF analyse aussi « des images relatives à un incident impliquant des membres des médias, qui se seraient comportés de manière inappropriée dans la zone mixte ».

Arbitres pris à partie, bagarres sur le terrain

À l'issue du match Cameroun-Maroc, remporté 2-0 par les Lions de l'Atlas, des membres du staff de l'équipe du Cameroun, en colère après certaines décisions prises durant la rencontre - parmi lesquelles le refus de revisionner une action sur une potentielle faute marocaine sur Bryan Mbeumo dans la surface de réparation -, ont essayé d'interpeler l'arbitre principal, M. Dahane Beida. L'homme au sifflet mauritanien a dû quitter la pelouse sous protection.

Plusieurs incidents ont émaillé la fin du match entre l'Algérie et le Nigeria, remporté 2-0 par les Nigérians. Sur la pelouse, les joueurs algériens ont perdu leurs nerfs après le coup de sifflet final, mécontents de plusieurs décisions de M. Issa Sy. Ils ont, entre autres griefs, reproché à l'arbitre sénégalais de ne pas avoir sifflé de penalty sur une main nigériane en première période, et à l'assistance vidéo de ne pas être intervenue non plus. M. Sy a dû quitter le terrain sous protection, tandis que plus loin sur la pelouse, le ton est monté entre plusieurs joueurs, dont Luca Zidane avec les Super Eagles Raphael Onyedika et Fisayo Dele-Bashiru.

La sécurité a aussi dû intervenir à l'issue d'Algérie-Nigeria. D'abord pour contenir des supporters algériens qui jetaient des projectiles et tentaient de pénétrer sur le terrain. Ensuite plus tard en zone mixte, l'endroit où les journalistes attendent la sortie des joueurs des vestiaires pour des réactions. Une bagarre a éclaté entre journalistes algériens et marocains pour des raisons obscures, et les heurts ont repris à plusieurs reprises malgré l'intervention des membres de la CAF et de la sécurité. Des tentatives d'intimidation ont aussi été constatées.

« Plainte officielle » de la Fédération algérienne après les décisions arbitrales d'Algérie-Nigeria

La CAF conclut son message en rappelant qu'elle « condamne avec la plus grande fermeté tout comportement déplacé, en particulier lorsqu'il vise les arbitres ou les organisateurs des matches. Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme exigés lors des compétitions de la CAF fera l'objet de mesures disciplinaires ».

Dans la foulée, la Fédération algérienne de football (FAF) a, elle aussi, communiqué. Sur son site web et sur les réseaux sociaux, elle loue le parcours des Fennecs dans cette CAN mais assure ne pouvoir « ignorer les décisions arbitrales du dernier match, qui ont soulevé des questions et provoqué un mécontentement généralisé ». Ces décisions « ont porté atteinte à la crédibilité de l'arbitrage africain et ne servent pas l'image du football africain sur la scène internationale », selon la FAF.

La Fédération algérienne informe qu'elle a « contacté la Confédération africaine de football ainsi que la Fédération internationale de football association (Fifa) en déposant une plainte officielle accompagnée d'une demande d'ouverture d'enquête, afin de clarifier les faits et de prendre les mesures appropriées conformément à la réglementation en vigueur ».