Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF ouvre une enquête après des incidents lors des quarts de finale

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé l’ouverture d’une enquête concernant les rencontres Cameroun–Maroc et Algérie–Nigeria, disputées dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 12 janvier, l’instance continentale a fermement condamné des comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs, membres de staffs techniques et officiels lors de ces deux rencontres.

Selon la CAF, des rapports de match ainsi que des éléments vidéo ont été recueillis et font état de comportements potentiellement contraires aux règlements et aux principes de l’éthique sportive.

« L’ensemble du dossier a été transmis au Jury disciplinaire pour instruction, et des sanctions appropriées seront prises si les personnes mises en cause sont reconnues coupables », précise le communiqué.

La CAF indique également procéder à l’analyse d’images relatives à un incident impliquant des membres des médias, qui se seraient comportés de manière inappropriée dans la zone mixte.

Dans le même document, l’instance dirigeante du football africain condamne tout comportement déplacé, notamment lorsqu’il vise les arbitres ou les organisateurs des matches.

« Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme exigés lors des compétitions de la CAF fera l’objet de mesures disciplinaires », conclut la CAF.

Pour rappel, l’ouverture de cette enquête fait suite aux incidents survenus lors du match Cameroun–Maroc, remporté 2-0 par les Lions de l’Atlas. À l’issue de la rencontre, des membres du staff de l’équipe du Cameroun, visiblement mécontents de certaines décisions arbitrales, notamment le refus de revoir à la VAR une action litigieuse impliquant une possible faute marocaine sur Bryan Mbeumo dans la surface de réparation, ont tenté d’interpeller l’arbitre principal, le Mauritanien Dahane Beida. Ce dernier a dû quitter la pelouse sous protection.

Des incidents encore plus graves ont ensuite éclaté lors du match Algérie–Nigeria, remporté 2-0 par les Super Eagles.

Au coup de sifflet final, une bagarre a opposé plusieurs joueurs des deux équipes, impliquant notamment le gardien algérien Luca Zidane ainsi que les Nigérians Raphaël Onyedika et Fisayo Dele-Bashiru.

Plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux montrent également des joueurs algériens s’en prenant à l’arbitre sénégalais Issa Sy. Les Fennecs lui reprochent de ne pas avoir sifflé un penalty pour une main nigériane en première période, ainsi que l’absence d’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). L’arbitre a lui aussi dû quitter le terrain sous protection.

La CAF poursuit actuellement l’examen des faits et promet de prendre les mesures disciplinaires appropriées à l’issue de l’instruction.