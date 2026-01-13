Burkina Faso: Léger remaniement au sein du gouvernement, plusieurs ministères changent de nom

13 Janvier 2026
Radio France Internationale

Au Burkina Faso, un remaniement gouvernemental a été annoncé le 12 janvier par par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo reste à la tête du gouvernement. La nouvelle équipe compte vingt-deux ministres. On enregistre quatre départs, deux nouvelles entrées et plusieurs ministères changent de dénomination.

Dans le nouveau gouvernement au Burkina Faso, on enregistre plusieurs départs et arrivées. Premier départ, celui du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Roland Somda pâtit de l'élimination du Burkina Faso dès les huitièmes de finale de la CAN marocaine. Il est remplacé par Annick Lydie Zingué Ouattara. Départs également de Luc Sorgho aux Infrastructures, de Roger Barro à l'Environnement et de Boubacar Sawadogo à l'Enseignement secondaire.

Par ailleurs, ce remaniement est l'occasion de nouvelles dénominations aux tonalités révolutionnaires pour les portefeuilles ministériels. La Défense prend le nom de ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, avec, toujours à sa tête le général de division Célestin Simporé. Le ministère de la Fonction publique et du Travail devient celui des Serviteurs du peuple. L'habitat et l'Urbanisme sont regroupés dans le ministère de la Construction de la Patrie.

Pas de changement au ministère des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré reste le chef de la diplomatie burkinabè, mais la coopération régionale et les burkinabès de l'extérieur n'apparaissent plus dans son titre. Même chose pour Edasso Rodrigue Bayala, toujours ministre de la Justice, mais qui perd le portefeuille des Droits humains.

