Soudan: Al-Eiser annonce la récupération des antiquités soudanaises

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a annoncé des dispositions à rendre publics les résultats du progrès qualitatif dans le domaine du renforcement de la souveraineté nationale et de la préservation de l'identité soudanaise, réalisé en collaboration avec le Service des renseignements généraux, aboutissant à la récupération d'un grand nombre des antiquités soudanaises de valeur historique et culturelle.

Dans une déclaration à la presse, Al-Eiser a dit que l'annonce de ces réalisations commencerait demain lors d'un grand événement officiel, expliquant que ce qui a été accompli s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour renforcer la cohésion sociale et protéger le patrimoine culturel qui constitue les fondements de l'identité nationale.

Le ministre a souligné que la milice et ses partisans, à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, ont systématiquement visé à démanteler l'identité nationale soudanaise, en tentant de la remplacer et de créer des changements démographiques, tout en oeuvrant pour effacer la mémoire humaine accumulée au fil de l'histoire, avec ses cultures, son héritage social et des monuments nationaux.