Afrique: Le Rwanda présente la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à l'OIF

La ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo
13 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

Le Rwanda a annoncé, ce lundi 12 janvier, dans un entretien dans Jeune Afrique, que Kigali présentera la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une annonce faite dix mois avant le prochain sommet de la francophonie prévu, en novembre, à Phnom Penh, au Cambodge.

Pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, le bilan « largement reconnu et salué » de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie justifie le soutien du gouvernement à sa nouvelle candidature.

Questionné par Jeune Afrique sur la possibilité d'une opposition du Burundi et de la République démocratique du Congo à cette annonce, le chef de la diplomatie de Kigali affirme que tout État membre a le droit de présenter son propre dossier.

Après sept ans à la tête de l'OIF, le mandat actuel de Louise Mushikiwabo arrive à son terme, en fin d'année. En novembre dernier, en marge de la conférence ministérielle de l'organisation, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise avait affirmé que plusieurs pays l'avaient déjà sollicitée, lui demandant de se présenter de nouveau au poste de secrétaire générale de la Francophonie. La période de dépôt des candidatures doit se clôturer au mois d'avril.

