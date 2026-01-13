Afrique: Francophonie - Kigali renouvelle son soutien à Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat

Le Rwanda a officiellement annoncé, ce lundi, la candidature de Louise Mushikiwabo à un troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette décision intervient à dix mois du XXe Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh (Cambodge) .

Un soutien fondé sur un bilan jugé positif

Alors que le second mandat de l'actuelle secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo arrive à terme cette année, elle est saluée par Kigali pour son bilan positif.

Élue une première fois en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, puis réélue en novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, Louise Mushikiwabo s'est imposée comme une figure centrale de la diplomatie francophone avec un parcours diplomatique et académique reconnu.

En novembre dernier, en marge de la conférence ministérielle de l'organisation, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise avait affirmé que plusieurs pays l'avaient déjà sollicitée, lui demandant de se présenter de nouveau au poste de secrétaire générale de la Francophonie.

Pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe , le bilan « largement reconnu et salué » de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie justifie le soutien du gouvernement à sa nouvelle candidature, rapporte nos confrères d' Afriqueinfos .

Le principe strict de rotation géographique pointé du doigt

Cette candidature pour un troisième mandat ravive toutefois le débat sur l'alternance à la tête de l'OIF. Quand bien même, la rotation géographique n'ait jamais été un principe formel, certains analystes soulèvent la question de la relève à l'OIF.

D'après Africanews , Mabiala Ma-Umba, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse de l'organisation, estimait que la République démocratique du Congo pourrait légitimement prétendre à ce poste, à condition de proposer une candidature crédible et dotée d'un rayonnement international, dans une tribune publiée en juillet 2025 .

Plusieurs observateurs soulignent que l'avenir démographique et stratégique de la francophonie se trouve en Afrique, particulièrement en RDC, ce qui pourrait influencer les prochaines échéances et ouvrir la voie à de nouvelles ambitions.