Afrique: Francophonie - Kigali renouvelle son soutien à Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat

The Observer
La ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo
13 Janvier 2026
allAfrica.com
Par Ndeye Fatou Sy

Le Rwanda a officiellement annoncé, ce lundi, la candidature de Louise  Mushikiwabo  à un troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).  

Cette décision intervient à dix mois du XXe Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh (Cambodge) .

Un soutien fondé sur un bilan jugé positif  

Alors que le second mandat de l'actuelle secrétaire générale de l'OIF Louise  Mushikiwabo  arrive à terme cette année, elle est saluée par Kigali pour son bilan positif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Élue une première fois en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, puis réélue en novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, Louise  Mushikiwabo  s'est imposée comme une figure centrale de la diplomatie francophone avec un parcours diplomatique et académique reconnu.

En novembre dernier, en marge de la conférence ministérielle de l'organisation, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise avait affirmé que plusieurs pays l'avaient déjà sollicitée, lui demandant de se présenter de nouveau au poste de secrétaire générale de la Francophonie.

Pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier  Nduhungirehe , le bilan «  largement reconnu et salué  » de Louise  Mushikiwabo  à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie justifie le soutien du gouvernement à sa nouvelle candidature, rapporte nos confrères d' Afriqueinfos .

Le principe strict de rotation géographique pointé du doigt  

Cette candidature pour un troisième mandat ravive toutefois le débat sur l'alternance à la tête de l'OIF. Quand bien même, la rotation géographique n'ait jamais été un principe formel, certains analystes soulèvent la question de la relève à l'OIF.

D'après  Africanews , Mabiala  Ma-Umba, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse de l'organisation, estimait que la République démocratique du Congo pourrait légitimement prétendre à ce poste, à condition de proposer une candidature crédible et dotée d'un rayonnement international, dans une tribune publiée en juillet 2025 .

Plusieurs observateurs soulignent que l'avenir démographique et stratégique de la francophonie se trouve  en Afrique, particulièrement en RDC, ce qui pourrait influencer les prochaines échéances et ouvrir la voie à de nouvelles ambitions. 

Lire l'article original sur allAfrica.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.