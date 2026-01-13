Le Directeur général adjoint du Service général de renseignement Abbas Bakheet a déclaré que le service de renseignement est en mesure a réussi à réaliser une opération nationale complexe au cours de laquelle il a récupéré 570 pièces archéologiques volées pendant la guerre des milices rebelles.

Abbas a souligné que le service est en mesure de surveiller toutes les formes de criminalité organisée en affirmant qu'ils ont la capacité suffisante pour poursuivre les criminels insistant sur le fait qu'aucun refuge ne sera accordé à ceux qui cherchent à porter atteinte au patrimoine soudanais et à piller ses richesses.

Lors de son discours à la Célébration de la récupération de divers artefacts soudanais pillés, qui s'est tenue aujourd'hui à Port-Soudan, Abbas a expliqué que le processus de récupération constituait un véritable combat pour défendre l'histoire nationale du Soudan soulignant le haut niveau de professionnalisme et de responsabilité requis, en coordination avec les autorités compétentes, ainsi que l'identification et la classification scientifiques et systématiques des pièces récupérées et a souligné l'importance de minimiser l'impact des actions portant atteinte à la sécurité et à l'identité nationales.

En effet, M. Abbas a insisté sur le fait que la protection du patrimoine soudanais est la responsabilité du peuple soudanais et saluant le patriotisme de certains citoyens qui ont collaboré aux efforts de secours pour récupérer les objets pillés.

M. Abbas a lancé un appel sincère et multiforme afin que toute personne ayant fait l'objet d'un pillage ou ayant subi des dommages signale et remette ces objets aux autorités, évitant ainsi toute implication dans des activités criminelles liées aux antiquités.

Le directeur adjoint du Service général du renseignement a déclaré qu'il ya une coordination complète avec le organs juridique pour récupérer les antiquités dans le cadre légal et les divers partenaires.

Il a souligné que l'atteinte au patrimoine national est tout aussi grave que la destruction d'un symbole sur le territoire même, et qu'elle doit être combattue avec la plus grande fermeté et détermination, notamment en ce qui concerne le crime, l'identité du Soudan et la mémoire nationale.

La Célébration a été addressée par le ministre des Finances, le Dr Jibril Ibrahim, le ministre de la Culture, de et du Tourisme, Khalid Al-Aysar, le sous-secrétaire du ministère, le Dr Jarham Abdel-Qader, et le directeur du Bureau de l'UNESCO au Soudan, en présence du secrétaire général du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali, de la sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Sumaya Al-Hadi, de responsables politiques, ainsi que de nombreux ambassadeurs et membres accrédités du monde entier