Afrique: CAN Maroc 2025 - Place aux demi-finales, l'heure de vérité a sonné

La Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre dans sa phase décisive. Ce mercredi 14 janvier, les demi-finales opposeront quatre nations prêtes à tout pour décrocher leur ticket pour la grande finale et se rapprocher du sacre continental.

Arrivée au dernier carré, la compétition ne réunit désormais que l’élite du football africain. Chaque équipe dispose de talents majeurs, animés par le même rêve : soulever le trophée continental. Tanger et Rabat seront ainsi le théâtre des plus grandes individualités du football africain, pour deux affiches au sommet.

Sénégal – Égypte : une demi-finale aux allures de finale

Le choc Sénégal–Égypte ouvrira le bal de ces demi-finales prometteuses. Programmée à 17h GMT au stade Ibn-Batouta de Tanger, cette rencontre mettra aux prises deux géants du football africain, habitués aux grands rendez-vous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s’agira de la sixième confrontation entre les deux nations en Coupe d’Afrique des Nations. Sur leurs cinq précédentes rencontres, chaque équipe compte deux victoires, pour un match nul. Trois de ces duels se sont déroulés en phase de groupes (1986, 2000 et 2002), tandis que leur affrontement lors de l’édition 2006 avait déjà eu lieu en demi-finale.

Cette rencontre marque donc leur deuxième opposition à ce stade de la compétition. Un détail statistique renforce encore l’enjeu : selon la CAF, le vainqueur d’un match à élimination directe entre les Lions de la Teranga et les Pharaons a toujours été sacré champion d’Afrique, un scénario observé en 2006 et en 2021.

La dernière confrontation entre les deux équipes en CAN remonte justement à la finale de 2021, seule rencontre conclue sur un match nul (0-0). Le Sénégal avait alors remporté son tout premier titre continental à l’issue de la séance des tirs au but.

Maroc – Nigeria : le pays hôte face aux Super Eagles en pleine ascension

À 20h GMT, le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat accueillera la seconde demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Une affiche de prestige entre deux poids lourds du continent.

Portés par un public exceptionnel depuis le début de la compétition, les Lions de l’Atlas rêvent de s’imposer à domicile et de mettre fin à 50 ans de disette, leur unique sacre remontant à 1976. En face, les Super Eagles arrivent avec de solides arguments. Invaincus depuis le début du tournoi, les Nigérians montent en puissance et affichent une grande détermination.

Finalistes malheureux de la précédente CAN et absents de la prochaine Coupe du monde, les Super Eagles veulent prendre leur revanche et renouer avec leur glorieux passé.

Des demi-finales historiques en perspective

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces demi-finales l’une des plus passionnantes de l’histoire de la CAN : rivalités historiques, ambitions nationales, joueurs de classe mondiale et stades en ébullition. L’Afrique du football retient son souffle, à la veille de deux batailles qui s’annoncent épiques.