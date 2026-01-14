Afrique: CAN Maroc 2025 - Sadio Mané hisse le Sénégal en Finale

Porté par un but assassin de Sadio Mané, le Sénégal décroche sa quatrième qualification en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions s’imposent 1-0 face à l’Égypte ce 14 janvier au Grand Stade de Tanger, en demi-finale de la CAN Maroc 2025.

Dès l’entame de la rencontre, les deux équipes se neutralisent dans un match fermé et engagé. Le Sénégal, légèrement plus entreprenant que son adversaire, tente progressivement de prendre le contrôle du jeu. Toutefois, face à une équipe égyptienne bien regroupée et résolument défensive, les premières initiatives des Lions restent sans succès.

Le début de match est marqué par une certaine prudence, avec peu d’occasions franches de part et d’autre. Peu à peu, le Sénégal parvient néanmoins à confisquer le ballon et à imposer son rythme. À la 5e minute, Nicolas Jackson obtient un coup franc après une faute de Hossam. La tentative de Krépin Diatta est repoussée par Hamdy Fathy, concédant un corner. Sur le coup de pied de coin tiré par El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra reprend à l’entrée de la surface, mais sa frappe passe au-dessus des cages de Mohamed El Shenawy.

La rencontre bascule ensuite avec un moment difficile pour les Lions. Après avoir écopé d’un carton jaune, Kalidou Koulibaly se blesse et est contraint de quitter le terrain à la 22e minute. Un coup dur pour le Sénégal, privé de son capitaine, déjà suspendu pour la finale en raison d’un avertissement reçu lors du match précédent. Il est remplacé par Mamadou Sarr, qui livre une prestation solide jusqu’au coup de sifflet final.

À la 40e minute, un tacle appuyé de Mohamed Salah sur Sadio Mané provoque une échauffourée entre les deux bancs de touche. Heureusement, la situation est rapidement maîtrisée grâce au sang-froid des deux sélectionneurs, qui se connaissent bien.

En seconde période, l’entrée de Lamine Camara apporte davantage de dynamisme au milieu de terrain sénégalais. Face à des Pharaons en difficulté et dominés dans l’impact, le pressing haut imposé par les Lions met la défense égyptienne sous constante pression.

Après avoir littéralement confisqué le ballon à leurs adversaires, les Sénégalais finissent par être récompensés. À la 78e minute, Sadio Mané ouvre le score au terme d’une percée décisive et délivre tout un peuple. Ce but fait exploser les supporters sénégalais et donne l’avantage aux Lions dans un match jusque-là très disputé.

Les statistiques confirment d’ailleurs la nette domination sénégalaise. Malgré plusieurs tentatives en fin de match et un choix tactique offensif du sélectionneur égyptien, qui remplace un défenseur par un attaquant, l’Égypte ne parvient pas à revenir au score. La puissance et l’intensité des Lions auront finalement pris le dessus sur l’expérience des Pharaons.

Auteur d’une prestation XXL, Sadio Mané a une nouvelle fois démontré tout son leadership en inscrivant le but décisif. Logiquement, le trophée d’Homme du match lui a été décerné au coup de sifflet final.

Enfin, il convient de souligner le caractère historique de cette qualification : pour la première fois, un entraîneur local parvient à conduire le Sénégal jusqu’en finale. Un exploit inédit qui marque une page importante de l’histoire du football sénégalais.