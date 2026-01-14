Historique et prometteur. Le vote bipartisan de la Chambre des représentants américaine sur l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) l'est pour l'économie de Madagascar.

La bonne nouvelle a été annoncée, hier, par l'Ambassade de Madagascar à Washington et saluée aussi bien par le milieu économique que politique. Un enjeu de taille quand on sait qu'entre autres, plus de 100 000 emplois sont sauvés et au moins 700 millions de dollars de recettes en devises sont préservées grâce à cette reconduction.

Étape majeure

La décision de la Chambre des représentants marque, en tout cas, une étape majeure dans le processus de reconduction de l'AGOA pour une durée de 3 ans. Il ne reste plus que l'examen et le probable vote du texte par le Sénat pour que le pays bénéficie de ce mécanisme commercial essentiel qui permet aux pays africains éligibles, dont Madagascar, d'exporter vers le marché américain de nombreux produits en franchise de droits de douane. Cette issue heureuse est notamment à mettre à l'actif des efforts réalisés en 2025 par les autorités nationales, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrialisation, le secteur privé, en particulier le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires, et, bien évidemment, de l'Ambassade de Madagascar aux États-Unis.

« Tout au long de l'année 2025, l'Ambassade de Madagascar à Washington D.C. a mené un plaidoyer soutenu et constant en faveur de la reconduction de l'AGOA, en étroite collaboration avec des membres du Congrès américain, des gouvernements partenaires, le secteur privé, des centres de réflexion et des organisations de la société civile. Ce résultat est également le fruit de l'engagement du Gouvernement malgache et des opérateurs économiques nationaux pour le renforcement des relations commerciales entre Madagascar et les États-Unis », précise le communiqué de l'Ambassade.

Pilier stratégique

Et la Grande île était à l'avant-poste durant ces négociations, puisque l'ambassadrice Lantosoa Rakotomalala a coprésidé le sous-comité AGOA du Corps diplomatique africain à Washington D.C. Qualifiant ce vote d'avancée déterminante, la diplomate malgache a rappelé que l'AGOA constitue un pilier stratégique des chaînes de valeur entre l'Afrique et les États-Unis, contribuant à la création et à la préservation d'emplois aussi bien sur le continent africain qu'aux États-Unis. Un enjeu vital, en somme, puisque cette décision de la Chambre des représentants des États-Unis d'approuver une prolongation de trois ans de l'AGOA revêt une importance stratégique majeure pour Madagascar, en particulier pour le secteur textile, pilier de l'industrie d'exportation nationale. Le textile-habillement est, en effet, aujourd'hui le principal bénéficiaire de l'AGOA à Madagascar.

Grâce à l'accès préférentiel au marché américain, les entreprises des zones franches malgaches exportent massivement des vêtements vers les États-Unis, sans droits de douane, ce qui renforce leur compétitivité face aux pays asiatiques. Le secteur emploie directement plus de 100 000 travailleurs, majoritairement des femmes, et fait vivre indirectement plusieurs centaines de milliers de familles. Mieux, en tenant compte des emplois indirects générés par le transport, la sous-traitance, les services et le commerce, plus de 500 000 personnes dépendent du maintien de l'activité textile liée à l'AGOA. Côté échange avec l'extérieur, la reconduction de l'AGOA a son pesant d'or sur la balance commerciale, puisque l'exportation textile, à ce titre, rapporte au pays pas moins de 700 millions de dollars de recettes en devises. Sans compter les autres avantages, comme la visibilité offerte aux opérateurs économiques, condition essentielle pour maintenir les chaînes de production, préserver les emplois existants et envisager de nouveaux investissements.