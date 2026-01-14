Afrique: États-Unis - La Chambre des représentants prolonge l'Agoa

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à prolonger l'African Growth and Opportunity Act (Agoa).

Le texte, voté lundi, prévoit une extension de trois ans du dispositif, jusqu'au 31 décembre 2028. Il a été adopté par 340 voix contre 54, sur 394 membres présents, les autres étant absents ou n'ayant pas pris part au vote.

Ce large soutien, qui dépasse les clivages partisans, permet au projet de loi de franchir une première étape législative. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat, puis, le cas échéant, promulgué par le président américain pour entrer en vigueur.

Présent à Washington au sein de la délégation malgache, Rindra Ny Aina Andriamahefa, du Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), souligne que ce vote constitue une avancée, tout en appelant à la prudence :« La Chambre a envoyé un signal positif, mais le processus n'est pas terminé. Tant que la loi n'est pas définitivement adoptée et promulguée, il est encore trop tôt pour se prononcer. »

Il précise par ailleurs que la question de la rétroactivité figure déjà dans le texte examiné par les représentants.

Dans un communiqué, la délégation malgache estime que ce vote reflète une reconnaissance du retour de Madagascar parmi les partenaires commerciaux éligibles au dispositif. L'ambassade de Madagascar à Washington évoque pour sa part une étape importante dans les relations commerciales entre les deux pays, soulignant les enjeux pour les entreprises exportatrices et l'emploi.

Une étape décisive attendue au Sénat

La prolongation de l'Agoa reste conditionnée à son adoption par le Sénat américain. Dans cette perspective, la délégation malgache a engagé une série de rencontres avec des responsables politiques, des conseillers techniques et des équipes de sénateurs, en particulier au sein des commissions des Affaires étrangères et des Finances.

Avant ces échanges, la secrétaire générale du ministère du Commerce, Misa Rasolofoarison, indiquait que la mission reposait sur une coordination étroite entre autorités publiques et acteurs économiques, afin de porter un message commun.

Des consultations sont également prévues avec plusieurs organisations professionnelles américaines, dont l'American Apparel and Footwear Association et la Chambre de commerce des États-Unis, afin d'exposer les enjeux liés aux exportations malgaches.

Le vote de la Chambre des représentants marque ainsi une étape dans le processus législatif, sans préjuger de l'issue finale. L'adoption définitive du texte conditionnera la poursuite des avantages commerciaux accordés aux pays bénéficiaires de l'Agoa, dont Madagascar.