Addis-Abeba — Le ministère des Finances et la Banque mondiale ont conclu un accord de financement additionnel de 250 millions de dollars américains destiné à la mise en oeuvre du projet « Réseau de sécurité productive et emplois en milieu urbain ».

D'après une publication du ministère sur les réseaux sociaux, ce financement additionnel permettra au gouvernement éthiopien de renforcer ses actions en vue d'améliorer les revenus des populations urbaines défavorisées.

Il contribuera également à une meilleure insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail.

À cet effet, les principales interventions porteront sur la création d'emplois publics à forte intensité de main-d'oeuvre, ainsi que sur l'octroi de soutiens financiers destinés à améliorer les conditions de vie des ménages urbains vulnérables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le financement soutiendra la promotion de l'emploi des jeunes, en cohérence avec le plan national de création d'emplois, et élargira l'assistance aux réfugiés ainsi qu'aux communautés hôtes dans certaines zones ciblées.

Selon la même source, le projet permettra aussi de consolider les systèmes de protection sociale à travers des transferts monétaires et des services favorisant la réintégration sociale et économique des bénéficiaires.

L'accord a été signé par voie virtuelle par Semereta Sewasew, ministre d'État aux Finances, et Maryam Salim, directrice de la division de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Soudan du Sud.