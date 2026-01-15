Ethiopie: Le Premier ministre Abiy participe à la conférence Finance Forward Ethiopia

15 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed participe à la conférence Finance Forward Ethiopia, au cours de laquelle six grandes institutions qui façonnent les systèmes financiers et fiscaux du pays présentent et évaluent leurs performances à ce jour.

Selon le cabinet du Premier ministre, ces institutions dévoileront leurs priorités stratégiques pour les cinq prochaines années.

Au cours des cinq dernières années, l'Éthiopie a entrepris des réformes macroéconomiques de grande envergure qui ont permis de réaliser des progrès tangibles dans l'élargissement de l'inclusion financière.

Du passage à un régime de change basé sur le marché à la mise en oeuvre de réformes économiques nationales et à la numérisation des systèmes de paiement, ces dernières années ont été marquées par des mesures gouvernementales audacieuses et louables visant à renforcer la compétitivité dans l'ensemble du secteur financier.

