Afrique: CAN 2025 – Le Maroc renverse le Nigeria et file en finale face au Sénégal

Le Maroc a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au terme d’un affrontement intense face au Nigeria, qui s'est soldé au terme d'une séance de tirs au but (4-2). 22 ans après leur dernière finale de Coupe d’Afrique des nations, les Lions de l’Atlas retrouveront les lions de la Teranga.

Un début de match engagé

Dès les premières minutes, les deux sélections affichent leurs intentions.Sur une récupération haute, Saibari déclenche la première alerte à la 3e minute, suivi quelques instants plus tard par une frappe de Brahim Diaz, qui frôle le cadre à la 9e minute.

De leur côté, les super Eagles répondent par séquences. Lookman oblige Yassine Bounou à une première parade à la 13e mn, tandis qu’Osimhen et Iwobi tentent d’exister dans les transitions.

Le duel se poursuit, Achraf Hakimi obtient un coup franc à la 34e minute mais manque de précision dans la finition. Les Super Eagles tentent de contourner le milieu de terrain marocain en jouant beaucoup sur les ballons longs, mais le bloc marocain résiste et le milieu nigérian peine à exister.

Une seconde période indécise

Au retour des vestiaires, les deux équipes restent dans la même logique, en laissant plus d’espace, ce qui profitait aux Marocains en transition rapide avec Abde Ez. Ce dernier voyait son tir repoussé par Nwabali à la 54e minute.

Le Nigéria devenu inoffensif, n'a pas eu la moindre occasion nette depuis ce second acte. Il va falloir attendre à la 67e minute pour assister à la première ouverture nigériane. Iwobi trouve Osimhen dans la surface, la défense s’étant ouverte, l’attaquant peut contrôler mais n’arrive pas à se retourner pour enchaîner.

À la 77e mn, le Maroc obtient un corner intéressant, avec une tête d'El Kaabi, le ballon passe au-dessus du cadre. Les deux équipes ne réussirent pas à régler la mire. Les occasions se poursuivent jusqu'aux prolongations, sans aucune chance de concrétisation, on va droit aux tirs au but.

Le Maroc arrache sa finale aux tirs au but

Au bout de la nuit et au bout de l'ennui, le Nigeria et le Maroc vont se départager aux tirs au but. Sur un contre-pied parfait, El Ayanoui ouvre le score et Onyachu concède l'égalisation (1-1). De son côté, Igamane manque son tir au but et Yacine Bono arrête le penalty de CHUKWEZE à son tour.

Le Maroc reprend l'avantage grâce à un tir au but bien exécuté par Eliesse Ben Seghir (2-1). Sur un contre-pied, Bashiru égalise dans cette séance (2-2), tension énorme avant les deux derniers tireurs dans chaque camp. Achraf Hakimi marque son penalty sur un plat du pied, bien ouvert au sol, permettant au Maroc de repasser devant (3-2). Onyemaechi rate son pénalty sur un arrêt de Bono.

Le Dernier tir au but bien exécuté par Youssef En-Nesyri permet au Maroc de s'imposer (0-0, 4-2). Les lions de l'Atlas affronteront le Sénégal en finale et tenteront de remporter leur premier sacre depuis 1976.