Afrique: CAN 2025, le Maroc affrontera le Sénégal en finale, Egypte-Nigeria pour le bronze

Vainqueur du Nigeria aux tirs au but, le Maroc sera au rendez-vous de «sa » CAN et affrontera en finale le Sénégal, bourreau de l'Egypte (1-0).

Tout en maîtrise, les Aigles du Maroc ont réussi à couper les ailes des Super Eagles pour se qualifier pour la finale de la compétition.

Face à la meilleure attaque du tournoi, le Maroc de Regragui a su annihiler les velléités offensives du Nigeria en coupant les connexions entre Iwobi, le pourvoyeur, et le trio offensif Lookman-Osimhen-Adams, décevant mercredi soir.

D'ailleurs, le meilleur Nigérian, à Rabat a été le défenseur central Calvin Bassey. Le sociétaire de Fulham a longtemps retardé l'échéance.

Ainsi, la décision s'est faite aux tirs au but, après un score vierge à l'issue des prolongations. Après l'arrêt initial de Nwabali devant Igamane, ce sont les Lions de l'Atlas qui se qualifient après les parades de Bono devant Chukweze et Onyemaechi

Le Maroc devra désormais affronter le Sénégal, en finale, pour remporter un deuxième titre de champion d'Afrique. L'expérience parlera en faveur des Lions du Sénégal, finaliste en 2019 et vainqueur en 2021.

Les hommes de Pape Thiaw ont pour leur part battu une Egypte au terme d'un match fermé. Sadio Mané a libéré son équipe à la 78e d'un éclair de lucidité dans l'obscurité.

En finale, le Sénégal devra faire sans Koulibaly, sorti sur blessure, et Habib Diarra, suspendu. L'occasion de « tacler » la CAF qui ne remet pas les compteurs des avertissements à zéro pour les demi-finales, comme c'est la coutume dans toutes les grandes compétitions.

Petite finale samedi 17 à Casablanca et finale le dimanche 18 à Rabat.