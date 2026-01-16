Afrique: Finale de la CAN 2025 - Les Lions du Sénégal rencontrent des Marocains invincibles à domicile depuis quinze ans

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

L'équipe nationale du Maroc, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, n'a pas été battue chez elle depuis quinze ans.

Les Lions indomptables du Cameroun sont la dernière équipe à avoir battu les Lions de l'Atlas sur leur sol (2-0). C'était le 14 novembre 2009, à Fès, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2010.

Depuis lors, l'équipe nationale du Maroc n'a pas été battue chez elle, ni en compétitions officielles ni en rencontres amicales.

À la CAN 2023, la dernière édition avant celle qu'il organise maintenant, le Maroc avait été éliminé dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud (0-2).

Les Lions de l'Atlas tenteront de prolonger leur invincibilité et de remporter la CAN devant des dizaines de milliers de supporters, au stade Moulay-Abdellah de Rabat, dimanche à 19 h 00 GMT, contre les Lions du Sénégal.

Le Maroc a remporté le trophée continental une seule fois, en 1976, en Éthiopie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.