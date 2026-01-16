Afrique: Finale de la CAN 2025 - Les Lions du Sénégal rencontrent des Marocains invincibles à domicile depuis quinze ans

L'équipe nationale du Maroc, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, n'a pas été battue chez elle depuis quinze ans.

Les Lions indomptables du Cameroun sont la dernière équipe à avoir battu les Lions de l'Atlas sur leur sol (2-0). C'était le 14 novembre 2009, à Fès, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2010.

Depuis lors, l'équipe nationale du Maroc n'a pas été battue chez elle, ni en compétitions officielles ni en rencontres amicales.

À la CAN 2023, la dernière édition avant celle qu'il organise maintenant, le Maroc avait été éliminé dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud (0-2).

Les Lions de l'Atlas tenteront de prolonger leur invincibilité et de remporter la CAN devant des dizaines de milliers de supporters, au stade Moulay-Abdellah de Rabat, dimanche à 19 h 00 GMT, contre les Lions du Sénégal.

Le Maroc a remporté le trophée continental une seule fois, en 1976, en Éthiopie.