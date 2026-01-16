Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal doit briser la malédiction face aux pays organisateurs

Sénégal-Maroc. Ce sera l'affiche de la finale de la CAN 2025, ce dimanche 18 janvier 2026. Pour leur 4e finale (1 victoire le 6 février 2022), les Lions feront face au pays organisateur avec l'occasion de faire mentir des chiffres qui sont, pour le moment, défavorables.

La finale rêvée aura bel et bien lieu. Le Sénégal disputera la finale face au Maroc. La 1re nation au classement FIFA contre la 2e, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2002 contre l'équipe qui va disputer sa 3e finale sur les 4 dernières éditions. Par ailleurs, ce sera la 5e fois que le Sénégal fera face à un pays organisateur en phase à élimination directe de la CAN après 1990, 2000, 2004, 2006 et 2024.

Et durant toutes ces parties, les Lions n'ont jamais gagné. En 1990, ils ont perdu contre l'Algérie en demi-finale. En 2000, il y a eu un revers face au Nigeria en demi-finale, idem devant la Tunisie en 2004, en 1/4 de finale. Il y a également eu des défaites face à l'Égypte en 2006 en demi-finale, et contre la Côte d'Ivoire aux tirs au but en 1/8e de finale en 2023.

Pape Thiaw, le sauveur ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Néanmoins, le Sénégal ne s'avance pas en victime expiatoire lors de ce choc XXL face au Maroc. Avec un Sadio Mané en pleine bourre (2 buts, 3 passes décisives dans cette CAN 2025), les champions d'Afrique 2021 sont armés jusqu'aux dents. En outre, ils peuvent compter sur un autre atout de poids : Pape Thiaw.

Le sélectionneur des Lions a déjà été couronné avec le Sénégal. C'était en 2023 lors du CHAN en Algérie. À l'occasion, le sélectionneur avait battu en finale... le pays hôte. Cette aventure, qu'il avait menée avec son milieu de terrain Lamine Camara, pourrait servir aux Lions ce dimanche pour vaincre la malédiction.