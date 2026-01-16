Ethiopie: Le pays enregistre des progrès macroéconomiques majeurs à la suite de réformes nationales, selon le ministre des Finances

15 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Selon le ministre des Finances Ahmed Shide, l'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans la stabilisation de son environnement macroéconomique et le renforcement de ses finances publiques à la suite de la mise en oeuvre de réformes économiques de grande envergure au cours des sept dernières années.

S'exprimant lors de la conférence Finance Forward Ethiopia, le ministre a déclaré que l'Éthiopie était confrontée il y a sept ans à de graves pressions macroéconomiques, notamment de profonds déséquilibres, un lourd endettement, des pénuries de devises étrangères et une instabilité des marchés.

Il a souligné que les programmes de réforme économique nationaux mis en place par le gouvernement pour relever ces défis ont depuis donné des résultats tangibles. En conséquence, l'Éthiopie est devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, soutenue par des institutions publiques plus solides et plus modernes.

Parmi les principaux résultats des réformes, le ministre Ahmed a déclaré que les recettes publiques, y compris les flux extérieurs, avaient quintuplé, tandis que les recettes fiscales avaient augmenté de 400 %.

Les recettes publiques globales ont augmenté de 446 % par rapport à leur niveau de 2010. En outre, l'Éthiopie a mobilisé un total de 25 milliards de dollars américains en ressources extérieures au cours des sept dernières années.

Les allocations budgétaires aux secteurs axés sur la lutte contre la pauvreté ont quadruplé par rapport aux niveaux de 2010, reflétant l'importance accordée par le gouvernement à la croissance inclusive.

Le ministre a également souligné les améliorations apportées à la discipline budgétaire, notant que le déficit budgétaire était passé de 2,5 % en 2010 à 0,9 % en 2017. « Ces réformes ont permis de concevoir des stratégies solides, innovantes et efficaces pour augmenter les recettes publiques et garantir la stabilité macroéconomique », a déclaré Ahmed Shide.

