Afrique: Finale de la CAN 2025 - Le Sénégal face au Maroc, la constance contre l'ambition

CAN 2025 : L’Afrique en majesté pour une finale d’exception
18 Janvier 2026
Par Ndeye Fatou Sy

C’est l’épilogue tant attendu de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce dimanche à 19h GMT, le Sénégal affronte le Maroc, pays hôte, à Rabat en finale d’un tournoi qui aura tenu toutes ses promesses. 

Un match très attendu

Une affiche inédite, pour la première fois, le Sénégal affrontera le Maroc en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour les Lions de la Teranga, il s’agit d’une troisième finale sur les quatre dernières éditions, preuve éclatante d’une constance rare au sommet du football africain. Quant aux Lions de l'Atlas, cette finale signifie l'ambition de décrocher leur deuxième étoile depuis 1976.

Le Sénégal, une équipe en pleine constance 

Depuis sept ans, le Sénégal s’impose comme l’une des équipes les plus régulières du continent.

Finalistes malheureux en 2019 face à l’Algérie, les Lions de la Teranga ont su rebondir pour décrocher leur première étoile en 2021 au Cameroun contre l’Égypte.

En 2025, ils confirment leur statut. Invaincus jusqu’en finale, ils s’appuient sur une défense solide, un collectif soudé et des individualités capables de faire la différence, à l’image de Sadio Mané, Édouard Mendy ou de la jeune pépite Ibrahim Mbaye.

La solidité défensive reste l’un des piliers de cette sélection. Deux buts concédés seulement depuis le début du tournoi. En demi-finale, la sortie sur blessure de Kalidou Koulibaly n’a pas désorganisé l’équipe : Mamadou Sarr a pris le relais avec sérénité, illustrant la maturité et la cohérence du groupe.

Mais ce match ne sera pas facile étant donné que les Lions de l'Atlas jouent à domicile. D'ailleurs le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw l'a compris en déclarant en conférence de presse "Il faut être prêt sur tous les plans, on sait qu’on aura un match difficile. Je tiens à féliciter le Maroc. On gardera nos principes. On est prêt et déterminé"

Le Maroc, porté par une nation entière

Pays hôte, le Maroc avance avec l’appui massif de son public et une équipe construite pour les grands rendez-vous. Après des débuts de tournoi scrutés avec prudence, les Lions de l’Atlas ont progressivement monté en puissance.

La maîtrise marocaine est perçue comme sa marque de fabrique

Sous la conduite de Walid Regragui, la sélection affiche une gestion remarquable des temps forts et faibles. "On pourrait donner l’impression qu’on monte en puissance au fil du tournoi, mais c’est surtout l’expérience qui parle" a expliqué le sélectionneur.

Les chiffres confirment cette solidité : aucun retard au score depuis le début de la CAN, un seul but encaissé, et une assise défensive incarnée par Nayef Aguerd et le gardien Yassine Bounou.

Leur victoire convaincante contre le Cameroun en quarts de finale a dissipé les doutes. En demi-finale face au Nigeria, ils ont imposé leur rythme, maîtrisé la possession et validé leur billet pour la finale aux tirs au but.

Un duel inédit, un enjeu historique

Ce sera la première confrontation entre le Sénégal et le Maroc en phase finale de la CAN, bien que les deux nations se soient déjà affrontées à 32 reprises.

Dimanche soir, au-delà du trophée, c’est une page majeure du football africain qui s’écrira à Rabat. Entre la constance sénégalaise et l’ambition marocaine, la CAN 2025 promet une finale à la hauteur de son histoire.

 

