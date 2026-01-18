Afrique: Finale CAN 2025 - Le Sénégal, Champion d'Afrique au bout du chaos

Le Sénégal encore sur le toit de l’Afrique après la victoire sur le Maroc en finale de la TotalEnergies CAF CAN 2025

Le Sénégal a signé un exploit retentissant en remportant la finale de la CAN Maroc 2025 face au Maroc, ce 18 janvier 2026, sur le score de 1-0. Cette affiche prestigieuse entre deux géants du football africain restera comme l’une des finales les plus marquantes de l’histoire de la compétition, tant par son intensité extrême que par un scénario chaotique, rythmé par des décisions arbitrales controversées qui ont bien failli faire basculer la fête continentale dans le chaos.

Un Sénégal dominateur mais inefficace en première période

Aligné en 4-3-3, le Sénégal entame la rencontre avec ambition. Juste avant le coup d’envoi, les Lions de la Teranga sont contraints de modifier leur onze : Krépin Diatta, blessé, est remplacé par Antoine Mendy, auteur d’une prestation solide et appliquée.

Dès la 4e minute, le Sénégal se montre dangereux sur corner. Pape Gueye place une tête puissante, repoussée de justesse par Yassine Bounou. Les hommes de Pape Thiaw imposent leur tempo, monopolisent le ballon et multiplient les coups de pied arrêtés. À la 10e minute, un coup franc est coupé au second poteau par Mamadou Sarr, sans réussite.

Le Maroc tente de répondre par un pressing haut. À la 15e minute, Ezzalzouli et Ben Seghir cherchent à inquiéter la défense sénégalaise, mais se heurtent à un bloc bien organisé, avec un Antoine Mendy vigilant.

Les phases arrêtées se succèdent. À la 26e minute, Lamine Camara manque l’exécution sur coup franc, tandis qu’Ezzalzouli répond côté marocain à la 30e minute, sans danger. Le duel au milieu est intense, notamment entre Lamine Camara et El Enaoui, symbole d’une bataille physique et tactique.

À la 37e minute, une passe en profondeur trouve Iliman Ndiaye, dont l’action frôle la défense marocaine. À la pause, le constat est clair : 2 tirs cadrés pour le Sénégal, aucun pour le Maroc, mais toujours 0-0.

Une seconde période sous domination marocaine

La reprise est plus tempérée, mais rapidement le Maroc prend l’ascendant. À la 49e minute, Hakimi tire un corner au second poteau, sans conséquence. Les Lions de l’Atlas insistent et tentent à plusieurs reprises d’accéder au camp sénégalais.

À la 55e minute, le Sénégal obtient un corner, tiré par Lamine Camara, qui atterrit directement dans les bras de Bounou. Le Maroc pousse davantage : El Kaabi frôle l’ouverture du score à la 57e minute, puis récidive à la 62e, sans trouver le cadre.

Une blessure et une longue interruption qui cassent le rythme

À la 66e minute, sur un centre dangereux d’Hakimi, El Enaoui croise la tête d’El Hadj Malick Diouf, provoquant une blessure sérieuse. L’arcade ouverte, El Enaoui est longuement pris en charge. Cette interruption prolongée calme l’intensité du jeu. Le joueur marocain ne revient sur la pelouse qu’à la 74e minute.

Changements et montée de la tension

À la 76e minute, le sélectionneur sénégalais procède à trois changements majeurs : Iliman Ndiaye, Antoine Mendy et Lamine Camara cèdent leur place à Ibrahim Mbaye, Pape Abdoulaye Seck et Ismaïla Sarr, afin de réorganiser son équipe.

Walid Regragui répond à la 79e minute, en remplaçant El Kaabi et El Khannouss par Targhalline et En-Nesyri. Le match devient plus haché, mais la tension monte.

À la 86e minute, Pape Gueye jaillit sur un ballon après un rebond, qui sort en six mètres. À la 89e, Ibrahim Mbaye tente sa chance, mais Bounou réalise une sortie décisive.

But refusé et colère noire du Sénégal

Dans le temps additionnel, le Sénégal croit toucher la victoire. À la 91e minute, un but est refusé. Puis à la 92e minute, Ismaïla Sarr marque de la tête. Le stade explose… avant que l’arbitre, Monsieur Ndala Ngambo, n’annule le but pour une faute préalable d’Abdoulaye Seck. Une décision qui provoque une vive contestation du camp sénégalais.

Le scandale : un penalty qui met le feu

À la 97e minute, l’arbitre siffle un penalty en faveur du Maroc. La réaction est immédiate et explosive : les joueurs sénégalais quittent la pelouse, furieux de la décision. Des supporters envahissent le terrain, accentuant la confusion. Le penalty n’est pas tiré, le match n’est pas terminé, mais la finale bascule dans un chaos inédit, largement relayé par les images.

Après plusieurs minutes de discussions et de tensions extrêmes, la rencontre reprend, laissant une trace indélébile sur cette finale déjà entrée dans l’histoire.

La délivrance sénégalaise en prolongation

Dans un scénario totalement invraisemblable, le Sénégal trouve finalement la faille en prolongation. Pape Gueye inscrit un but décisif, déclenchant une explosion de joie dans le camp sénégalais, après de longues minutes de contestations autour du penalty refusé.

Les Lions de l’Atlas tentent de revenir : à la 104e minute, En-Nesyri jaillit sur une relance, sans succès. Édouard Mendy intervient sur un cafouillage dangereux, tandis qu’à la 110e minute, Chérif Ndiaye manque une occasion en or qui aurait pu sceller définitivement le sort du match.

Un sacre au goût amer

Malgré les tentatives marocaines et un arbitrage jugé à deux vitesses, le Sénégal résiste jusqu’au bout. Les Lions de la Teranga décrochent leur deuxième sacre continental, au terme d’une finale qui aura tenu toutes ses promesses sur le plan sportif, mais qui restera à jamais marquée par un scandale arbitral ayant failli gâcher cette grande fête du football africain.