Afrique: Sacre continental - Le président Diomaye Faye salue l'honneur rendu au Sénégal

Le Sénégal encore sur le toit de l’Afrique après la victoire sur le Maroc en finale de la TotalEnergies CAF CAN 2025

À la suite de la victoire éclatante des Lions de la Teranga à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a livré une déclaration solennelle et chargée d’émotion.

À travers ses mots, le chef de l’État a tenu à rendre hommage à une équipe qui a su porter haut les couleurs nationales, au terme d’une finale intense remportée face au Maroc.

Une victoire forgée dans le courage et la discipline

Le Président a rappelé la portée symbolique de la mission confiée aux joueurs avant leur départ en compétition. "En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accompli, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain », a-t-il écrit.

Face à un adversaire redoutable et soutenu par son public, les champions d’Afrique ont, selon le Président, fait preuve d’un mental exceptionnel. Bassirou Diomaye Faye a salué une prestation marquée par le courage, la discipline tactique et un esprit de solidarité à toute épreuve, soulignant le caractère héroïque du combat livré sur le terrain.

Une deuxième étoile pour la Nation et pour l’histoire

Le Président de la République a également mis en avant la dimension collective de ce sacre continental.

Selon lui, « cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence. Elle honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. »

Enfin, le chef de l'État a exprimé la profonde reconnaissance du peuple envers ses champions, saluant une génération qui inscrit durablement son nom dans l’histoire du football africain. Un message fort à la hauteur d’un exploit qui dépasse le sport pour devenir un symbole d’unité et d’espérance pour le Sénégal.