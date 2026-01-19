Afrique: CAN 2025 - Comment Sadio Mané a sauvé la finale et soigné sa sortie

Meilleur joueur du tournoi pour sa dernière CAN, le Sénégalais Sadio Mané a pris ses responsabilités en incitant ses coéquipiers à reprendre le match contre le Maroc, au moment où ces derniers avaient décidé de quitter la pelouse après que l'arbitre a sifflé un penalty polémique contre le Sénégal. Face à la tempête, c'est lui qui a rassemblé ses troupes, permettant au Sénégal de ne pas sombrer.

La tension était palpable, l'incompréhension totale. Lorsque l'arbitre congolais Jean-Jacques Ngambo Ndala a désigné le point de penalty pour le Maroc dans cette finale électrique, l'onde de choc a traversé tout le camp sénégalais. L'injustice était le sentiment le mieux partagé chez les Lions de la Téranga. Les joueurs, furieux, quittèrent la pelouse sur instruction de leur sélectionneur Pape Thiaw.

C'est alors que Sadio Mané prend ses responsabilités. Pas question d'abandonner. Il consulte deux monuments du football sénégalais, El Hadji Diouf et Mamadou Niang. Tous lui disent la même chose : « Il faut reprendre le match et aller jouer comme des hommes. »

Claude Leroy, témoin direct de ce moment décisif, confirme : « Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place, je lui ai dit : "Je demanderais à tes coéquipiers de revenir", tout simplement. »

Sadio a écouté puis a agi. Il a traversé le tunnel, rejoint ses coéquipiers dans le vestiaire où règne la confusion. Lamine Camara raconte : « Il est venu nous trouver dans les vestiaires, on était une dizaine, principalement des jeunes, on était un peu perdus, et il nous a crié dessus en nous disant qu'on devait retourner sur le terrain. On l'a écouté, parce que quand Sadio parle, on doit l'écouter. » « C'est une légende », ajoute respectueusement Camara.

« Cela aurait été triste et dommage de ne pas reprendre le match, a confié Mané. Cela aurait véhiculé une image négative de notre football et l'Afrique ne mérite pas ça. Le football africain a évolué de façon et incroyable et la CAN est suivie partout dans le monde. J'ai fait, ce que je devais faire. »

Mais le rôle de Mané avait commencé bien avant le match. Dans les couloirs du stade, il s'est évertué à rassurer ses jeunes partenaires, surtout ceux qui disputaient leur première CAN, leur première finale. Mamadou Sarr, titulaire en défense centrale à la place de Kalidou Koulibaly, suspendu, confie : « Avant le match, il nous dit que nous, les jeunes, ne devions pas avoir la pression et que la pression était sur eux, les anciens, et qu'ils allaient la gérer. »

Sur la pelouse, il ne s'arrête pas là. Lorsque Gana Guèye, exténué, pense céder sa place, Mané s'y oppose. « J'avais des crampes partout, il y avait beaucoup de fatigue et le coach avait décidé de me sortir. Et là Sadio me dit "qu'est-ce que tu fais, tu restes avec nous" et il a fait signe au coach qu'il fallait me laisser sur le terrain. C'est vrai qu'à ce moment du match, il ne fallait pas forcément beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'expérience », confie Guèye.

Face à un chaos annoncé, Sadio Mané a donc été celui qui a rassemblé, apaisé, responsabilisé. Cette finale, son dernier match à la CAN, il l'a sauvée pour le Sénégal, en endossant pleinement son costume de leader. Meilleur joueur du tournoi, il a eu l'honneur de soulever la Coupe et d'offrir au Sénégal sa deuxième étoile. Mais, il a fait bien plus que ça.