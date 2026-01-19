Afrique Australe: Plus de 100 morts au Mozambique dans des inondations dévastatrices

L'Afrique du Sud a décrété officiellement ce dimanche l'état de catastrophe nationale face aux inondations meurtrières et destructrices qui frappent depuis décembre le pays. Le Zimbabwe et surtout le Mozambique déplorent également des victimes. Selon le dernier bilan dressé par Maputo, rien qu'au Mozambique plus de 100 personnes sont mortes dans diverses circonstances du fait des intempéries.

Des pluies sont encore attendues, des centres d'hébergements d'urgence sont bondés selon Guy Taylor de l'Unicef Mozambique. Et tout le monde n'a pas encore pu être mis à l'abri. « Beaucoup de gens sont encore complètement isolés et attendent des secours. Beaucoup sont coupés des services essentiels dont ils dépendent. Or, les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont besoin d'aliments thérapeutiques immédiatement. »

Des soins d'autant plus nécessaires que les inondations accentuent le risque sanitaire : « Le Mozambique connaissait déjà des cas de choléra dans de nombreuses régions, et il est donc très probable que cette inondation accélère sa propagation et celle d'autres maladies, rappelle Guy Taylor. Il est essentiel que nous intervenions dès maintenant pour aider les gens à avoir accès à de l'eau potable. Il faut un accès à des services de santé pour que les enfants puissent être traités et recevoir des vaccinations cruciales ».

Des milliers d'hectares de champs inondés

Pour ne rien arranger, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) cité par Associated Press, 70 000 hectares de champs ont été inondés. « La majorité des gens au Mozambique dépendent d'une agriculture de subsistance. Il est probable que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes verront leur sécurité alimentaire gravement menacée par ces inondations. »

Avec la saison des cyclones, Guy Taylor craint que de nouveaux événements climatiques viennent aggraver la situation. Par ailleurs, plus de 430 000 personnes seraient affectées dans le pays, selon l'Unicef. Et la crise pourrait s'accentuer.

L'Afrique du Sud a également dépêché des équipes de secours dans le sud du Mozambique dimanche après qu'une voiture transportant cinq membres d'une délégation sud-africaine a été emportée par les eaux à Chokwe, à 200 kilomètres au nord de Maputo. En Afrique du Sud, les autorités recherchent toujours des survivants et tentent de récupérer des corps, alors que les inondations ont commencé à refluer dans certaines régions, dont celle du célèbre parc national Kruger, contraint depuis jeudi de fermer ses portes et où les visites pourront reprendre « dès demain », selon une annonce du service des parcs nationaux sur les réseaux sociaux.