Mozambique: Les inondations frappent plus d'un demi-million de personnes

Plus d'un demi-million de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont été touchées par les récentes inondations qui ont frappé le sud et le centre du Mozambique, en particulier dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala, ont indiqué mardi des agences des Nations Unies.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), les inondations catastrophiques au Mozambique perturbent considérablement la vie et les moyens de subsistance dans tout le pays, augmentant le risque de maladies dans ce pays d'Afrique australe.

S'exprimant depuis Xai-Xai, la capitale de la province de Gaza, Paola Emerson, la cheffe du bureau de l'OCHA au Mozambique, a souligné que 90 % de la population du pays vit dans des maisons en briques d'argile « qui fondent littéralement après quelques jours de pluie ».

La province de Gaza est la plus touchée, avec celles de Maputo et de Sofala. A Xai-Xai, les crocodiles menacent les zones urbaines inondées

Les établissements de santé et les infrastructures essentielles sont également gravement touchés.

Près de 5.000 kilomètres de routes ont été endommagés dans neuf provinces, y compris la principale reliant Maputo au reste du pays, désormais inaccessible. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et plus de 27.000 têtes de bétail ont été perdues, aggravant la crise.

D'une manière générale, la situation reste « instable et dangereuse ».

« Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, mais il faut intensifier les efforts. L'accès routier reste incertain, avec un risque d'inondations soudaines dû aux pluies et aux lâchers d'eau des barrages », a ajouté Mme Emerson.

Plus largement, ce contexte d'inondations persistantes engendre des risques supplémentaires, notamment pour les populations urbaines, surtout lorsque le niveau des rivières monte et atteint les zones urbaines ou densément peuplées.

Ainsi, les crocodiles qui se trouvent dans la rivière Limpopo peuvent désormais pénétrer dans des zones urbaines ou densément peuplées qui sont désormais submergées.

« C'est la préoccupation qui a été exprimée dans le centre-ville de Xai-Xai », a détaillé Mme Emerson.

De vastes zones inaccessibles et un appel sous-financé de 352 millions de dollars

Sur le terrain, le gouvernement du Mozambique dirige les opérations de secours et a mis en place un centre d'opérations d'urgence (CENOE) dans la province de Gaza, couvrant toutes les provinces touchées. Actuellement, 50 centres d'hébergement temporaires accueillent plus de 50.000 personnes, dont environ 38.000 dans la province de Gaza.

Le samedi 17 janvier, le gouvernement a demandé l'aide des Nations Unies pour obtenir des ressources aériennes afin de mener des opérations de sauvetage et de transporter l'aide humanitaire vers les zones difficiles d'accès, ainsi que des spécialistes en logistique, en génie civil et en gestion des catastrophes. L'objectif est de rétablir temporairement les voies d'accès essentielles, de contrôler les inondations et d'apporter une aide humanitaire.

Selon les humanitaires sur le terrain, l'accès et le financement restent les contraintes majeures à ce stade. Ainsi, les conditions sur le terrain restent extrêmement compliquées. Les inondations généralisées et les dommages causés aux infrastructures ont rendu de vastes zones inaccessibles. Les partenaires humanitaires étudient d'autres voies, notamment maritimes, tandis que le nombre de personnes dans le besoin augmente.

Par ailleurs, l'appel de fonds de 352 millions de dollars reste sous-financé et un soutien supplémentaire est urgent.

Eau insalubre et malnutrition, un danger mortel pour les enfants

S'exprimant également depuis Xai-Xai, Guy Taylor, responsable de la communication du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Mozambique, a averti que les inondations « transforment l'eau insalubre, les épidémies et la malnutrition en une menace mortelle pour les enfants ».

La combinaison des maladies d'origine hydrique et de la malnutrition « peut souvent s'avérer mortelle », a-t-il affirmé, soulignant que même avant les inondations, quatre enfants sur dix au Mozambique souffraient de malnutrition chronique.

« Cette nouvelle perturbation de l'approvisionnement alimentaire, des services de santé et des pratiques de soins menace de pousser les enfants les plus vulnérables dans une spirale dangereuse », a-t-il insisté.

M. Taylor a ajouté que le Mozambique entre actuellement dans sa saison cyclonique annuelle, ce qui crée le risque d'une double crise. « Nous pouvons prévenir les maladies, les décès et les pertes irréversibles chez les enfants, mais nous devons agir rapidement », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l'UNICEF a décrit le Mozambique comme « un pays d'enfants et de jeunes », dont l'âge moyen est de 17 ans.

« Pour les enfants du Mozambique, ce qui se passera dans les prochains jours déterminera non seulement combien d'entre eux survivront à cette situation d'urgence, mais aussi combien pourront se rétablir, retourner à l'école et reconstruire leur avenir », a-t-il conclu.