Sénégal: Dakar en liesse pour le retour triomphal des Lions de la Teranga

Dakar a vibré lundi soir au rythme de la gloire. Les Lions de la Teranga, fraîchement sacrés champions d’Afrique, ont fait leur grand retour au pays après leur sacre historique à la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc. Un accueil à la hauteur de l’exploit : populaire, solennel et chargé d’émotions.

À leur descente d’avion à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, les hommes de Pape Thiaw ont été chaleureusement accueillis par le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, entouré de membres du gouvernement et de centaines de supporters venus des quatre coins du pays. Chants, drapeaux, cris de joie et larmes de fierté ont marqué ces premiers instants sur le sol sénégalais.

Ce retour des nouveaux rois du football africain a été placé sous le sceau de la ferveur nationale. Un peuple tout entier, longtemps en quête de ce deuxième sacre continental, a célébré ses héros avec une intensité rare. L’émotion était palpable, traduisant l’importance de cet exploit dans l’histoire sportive du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas caché sa fierté :

« Tout au long de la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu’ils avaient cette mission en tête : ramener la coupe et rendre le peuple sénégalais fier. Ils l’ont fait de manière héroïque. Leur football était magnifique, leur attitude exemplaire, sur le terrain comme en dehors. Le Sénégal est fier de vous. »

Très vite, l’effervescence s’est propagée dans les rues de Dakar. Dès l’annonce de leur arrivée, une foule immense s’est massée aux abords de l’aéroport et le long des grands axes. Depuis la finale de dimanche, la capitale vit au rythme de la victoire. Les scènes de liesse se multiplient, témoignant d’une communion totale entre l’équipe nationale et son peuple.

Certains supporters ont patienté pendant des heures, déterminés à apercevoir leurs idoles, à les saluer ou simplement à partager ce moment historique. Une ferveur exceptionnelle, à la mesure de l’exploit accompli.

Les célébrations se poursuivront ce mardi avec une grande parade prévue dans la capitale, point d’orgue des festivités nationales. Ce deuxième sacre à la Coupe d’Afrique des nations confirme la place du Sénégal parmi les grandes nations du football continental. Plus qu’une victoire, les Lions de la Teranga continuent d’écrire, avec fierté, l’une des plus belles pages de l’histoire du football sénégalais et africain.